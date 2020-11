NFF: Israel krever 1,6 millioner kroner etter avlyst kamp

Det er NFFs assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad som bekrefter dette overfor avisen.

– Vi har en dialog med dem og har etterspurt dokumentasjon. Vi er innforstått med at vi kommer til å kompensere dem for en del, for eksempel charterturen fram og tilbake. Men vi mener kravet er noe høyt. Vår antakelse er at vi kommer til enighet om en sum som er noe lavere enn dette, sier Arstad.

Kampen ble avlyst samme dag den skulle vært spilt og etter at det israelske laget hadde kommet til Oslo. Dette skjedde etter sterke anbefalinger fra Helsedirektoratet.

En av de israelske spillerne fikk påvise koronasmitte ved ankomst Norge.

