Trump vil forlate Det hvite hus, men nekter å erkjenne nederlag

Presidenten svarte på spørsmål for journalister for første gang siden valget.

Torsdag kveld holdt presidenten en videokonferanse med medlemmer av det amerikanske forsvaret, i forbindelse med at amerikanerne feirer Thanksgiving. Etter samtalen åpnet Trump opp for en spørsmålsrunde med journalistene som hadde samlet seg på Det ovale kontor.

Han var tydelig på at han ikke ønsker å erkjenne valgnederlag.

– Det vil bli veldig vanskelig å erkjenne valgnederlag, fordi vi vet det var omfattende valgfusk, slo Trump fast.

– Jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Jeg vet én ting, og det er at Joe Biden ikke fikk 80 millioner stemmer, la presidenten til. Det finnes ingen bevis for disse påstandene.

Vil forlate Det hvite hus

Hver delstat har tildelt et visst antall valgmenn, basert på innbyggertall. Disse valgmennene stemmer på den kandidaten som vant delstaten de representerer, og er slik sett de som formelt avgjør valget.

Trump ble spurt om han vil forlate Det hvite hus den 20. januar, dersom valgmennene stemmer i favør Joe Biden.

– Selvsagt vil jeg det, og det vet du at jeg vil, svarte presidenten.

Presidenten ville derimot ikke si om han planer å dukke opp på Joe Bidens innsvergelsesseremoni 20. januar.

– Jeg vet hva jeg kommer til å gjøre, men jeg kommer ikke til å si det enda, var Trumps kryptiske svar.

Ut mot Biden

Han la videre til at valgmennene vil ha gjøre en «feil» dersom de erklærer Joe Biden for vinner av presidentvalget, som fant sted for 23 dager siden.

– Jeg synes ikke det er riktig at han forsøker å velge en regjering nå, la presidenten til.

Han oppfordret også det amerikanske folket til å ikke la Biden ta honnør for de nært forestående koronavaksinene.

Til tross for at Biden vant valget med god margin, og Trumps mange påståtte anklager om valgfusk mangler er udokumenterte, hintet presidenten også om at dette ikke nødvendigvis blir hans siste Thanksgiving i Det hvite hus.