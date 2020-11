Koronakaos for skiskytterne - Thingnes Bø forbløffet over matsal-opplegget

Allerede før første renn har korona-alarmen gått i Kontiolahti, der verdenseliten i skiskyting er samlet foran helgas sesongåpning.

Sju av nasjonene som etter planen stiller til start - Russland, Frankrike, Romania, Latvia, Moldova, Italia og Polen - har fått smitte inn i sine lag. Deriblant den russiske utøveren Anton Babikov.

Men selv om Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) kjører et strengt testregime, der utøverne sjekkes for korona hver tredje dag, mener Johannes Thingnes Bø (27) å ha avdekket noen solide brister i det øvrige smittevernarbeidet.

– Om vi bodde alene og fem nasjoner hadde smitte i laget, ville jeg ikke blitt like stresset. Men når vi går på hotellet her og spiser fra samme buffet, og i tillegg plukker opp bestikk fra samme beholder, sier det seg selv at man blir skeptisk, sier Thingnes Bø.

– 100 hender har tatt på det før deg

Han mener det er flere ting med spisesalen som kan gi koronaviruset litt for gode arbeidsvilkår.

– Lunsj og varmmat står framme fra rundt 11 til 14, og middagen det samme fra kanskje 18 til 20. Det er rart, og jeg har alltid reagert på det, selv før pandemien.

– Vi fra Norge har med oss engangshansker, men jeg har ikke sett at noen andre bruker det. Alle andre går rundt og berører det ene og andre. Ting burde helt klart vært annerledes. Det sier seg selv, hvis du er nummer 100 som tar oppi kassa med kniver og gafler som du skal putte i munnen, så har det vært 100 andre hender i den kassa før deg, sier Thingnes Bø.

– Hvordan ser det ellers ut i matsalen?

– Det er heller ikke noen glassmonter eller beskyttelse for vårt spytt foran maten. Ting er akkurat som de har vært før. Vi sitter for så vidt lagvis i matsalen, men det er ikke så stor avstand til andre lag heller. Jeg synes alt virker litt halvveis utført, det kan jeg si.

– Hvordan er avstanden mellom bordene?

– Jeg har spist i restauranten her tidligere sesonger, og bordene står likt som før. Jeg ser ikke den store forskjellen, det er kanskje litt færre langbord. Vi har en fått en krok i hjørnet, i det minste. Vårt nærmeste bord er med estiske skiskyttere, så vi får håpe at de er friske og raske, sier 27-åringen.

HENTER BESTIKK FRA SAMME KASSE: Flere hundre skiskyttere har hendene sine i den samme kassen med bestikk flere ganger om dagen.

Forstår bekymringen

TV 2 har konfrontert IBU med kritikken fra Thingnes Bø. De bekrefter at de har mottatt enkelte bekymringsmeldinger fra utøvere, men hevder smittevernregimet de kjører er tilfredsstillende

– IBU har et tydelig hygienekonsept med strenge retningslinjer og regelmessige tester av utøvere, for å forsikre oss om at de som utgjør kjernen av konkurransene holder seg friske og potensielt smittede utøvere oppdages før de er smittsomme.

– Vi forstår imidlertid bekymringene som utøvere har kommet med. Det er alltid rom for forbedring, og vi tar innspillene med i de videre vurderingene. IBU gjør alt i vår makt for å sikre de tryggeste forholdene for utøverne, sier kommunikasjonssjef Christian Winkler.

Thingnes Bø sier at det norske laget nå har tatt grep, og sørget for at tallerker og bestikk leveres direkte fra kjøkkenet til de norske bordene.

Men han er fortsatt såpass skeptisk til opplegget med buffet at han vurderer å holde seg unna noen av fellesmåltidene.

– Spørsmålet er om det er verdt risikoen å gå dit for å få bedre og mer variert mat. Jeg har med mat hjemmefra, litt knekkebrød, kaviar, rosiner og jordbærsyltetøy. Jeg klarer meg greit her, sier stryningen.

Han har vunnet verdenscupen to sesonger på rad, og er soleklar favoritt til en tredje strake triumf. Men høsten har vært trøblete, uten at det har bekymret Thingnes Bø nevneverdig.

– Vanligvis er jeg bekymret for formen i forkant av løp, det er der man blir nervøs, men det har jeg ikke tenkt litt på engang den siste uka. Det har kun vært fokus på korona og det å komme seg helskinnet gjennom testene, så man får lov til å gå verdenscup. Det er det eneste jeg har tenkt på. Når du spør om formen føles det greit, og skytingen sitter bra. Jeg tror og håper at ting er som normalt, og da vil det være veldig bra, sier han.

Herrene starter verdenscupen med 20-kilometer kl. 11 .00 lørdag, før kvinnene går sin 15-kilometer 14.20.