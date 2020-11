Likbilder av Maradona vekker sterke reaksjoner

Diego Maradonas advokat raser etter at bilder av menn som poserer med legendens lik har lekket ut på nettet.

Torsdag begynte to bilder av tre forskjellige personer som poserer ved siden av Maradonas åpne kiste og viser tommel opp å spre seg i sosiale medier.

Mennene på bildene skal være ansatte ved begravelsesbyrået, skriver La Nacion. Sjefen ved begravelsesbyrået sier til avisen at han er forferdet over situasjonen, og at hendelsen skjedde da de ansatte var elene med kisten i noen minutter. Han beklager nå overfor Maradonas familie.

Den ansatte er allerede sparket, ifølge Telenoticias.

Maradonas advokat Matias Morla raser mot begravelsesbyrået på Twitter. Advokaten sier at han personlig skal finne de som delte bildet, og at de skal betale for det de har gjort.