Norge fikk en svært god EM-oppkjøring med to av to seirer over Danmark. TV 2s håndballekspert mener Norge er soleklare favoritter til å vinne mesterskapet.

Torsdag kveld jublet de norske håndballjentene for to av to seirer over Danmark i oppkjøringskampene til EM, som kastes i gang 3. desember. Dette var Norges 13. strake seier over Danmark.

Etter å ha sett 120 minutter med det norske laget i oppkjøringen er TV 2s håndballekspert sikker i sin sak: Norge er favoritter til å vinne EM-gullet.

– Jeg synes dette er et veldig godt utgangspunkt med tanke på inngangen til disse kampene. De ble samlet på mandag, har hatt én økt sammen, så rett i to kamper. Dette var verdifull matching fordi det er to jevne kamper som blir avgjort på slutten. Det gir det norske laget selvtillit, mener Bent Svele.

– Men samtidig så synes jeg dette er en utgave av Danmark som ser mer spennende ut enn de har gjort på en stund. Så det var viktig å vinne disse to kampene og viktig med tanke på den selvtilliten du får ut av det, understreker han før han kommer med dommen:

– Det er vanskelig for Norge å prate seg bort fra favorittstempelet nå. Russland er svekket, og så er jeg spent på om det franske laget kan heve seg etter et miserabelt mesterskap i fjor - og det kan de sikkert. Men Norge går inn som favoritt, fordi de har fått tilbake såpass mange spillere og ser solide ut.

– Vet at de vil ha en stigning

En av spillerne som er tilbake er Nora Mørk. Hun var svært kritisk til egen prestasjon etter onsdagens kamp mot danskene. Torsdag var hun litt mer fornøyd etter ett spillemål og fem av fem straffemål.

– Den største kritikeren til Nora Mørk, er Nora Mørk. Hun har ekstremt høye krav til seg selv. Så vil dette komme med mer samtrening og mer samspill, så jeg er ikke bekymret for Nora, sier Svele.

Han mener Norges største styrke er bredde i troppen.

– Vi har også mange andre gode spillere. Onsdag viste vi styrke da vi i en periode spilte uten Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk. Så bredden i det norske laget er stor og god.

Mesterskapserfaringen hos de norske spillerne er også en stor styrke.

– De har så stor erfaring med å være i mesterskap at de kommer til å klare å bruke den perioden frem mot åpningskampen mot Polen godt. Så kommer ting til å sitte mer gjennom matching og vi vet at de kommer til å ha en stigning utover i mesterskapet, understreker Svele.

Ting å jobbe med

Landslagssjef Thorir Hergeirsson var fornøyd med to seire i oppkjøringskampene, men mener de har en del å jobbe med frem mot EM-starten.

– Jeg synes vi har litt å gå på og har en del ting vi må pusse på både fremover og bakover, sier Hergeirsson til TV 2.

Det er Camilla Herrem enig i.

– Nå vet vi akkurat hva vi kan jobbe med og det tror jeg er veldig bra for oss, sier Herrem som ble Norges toppscorer i begge kampene mot Danmark.

– Det er et godt utgangspunkt. Vi har bare hatt en ordentlig økt sammen før disse kampene, som er uvant. Men nå har vi mye video å analysere, og med en god treningsuke nå, så tror jeg vi skal være der vi skal være når EM starter, mener landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.