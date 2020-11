Solberg testet positivt på nytt – EM-starten ryker trolig

Silje Solberg er fremdeles smittet av koronaviruset. Nå tviler landslagssjef Thorir Hergeirsson på at målvakten er med når EM starter.

16. november bekreftet Silje Solbergs klubb Györ at den norske landslagsmålvakten hadde testet positivt på koronaviruset.

Solberg ble testet på nytt tirsdag denne uken og testen viste at hun fremdeles er smittet av viruset. Hun har ikke vært med landslaget til Danmark og er fremdeles i Ungarn.

Målvakten skal testes igjen lørdag morgen.

– Vi får litt mer fakta på lørdag i og med at hun skal testes da. Er den negativ, er det gode muligheter at hun kan komme over hit ganske så raskt, sier landslagssjefen til TV 2.

– Det kan henge ved og bli flere positive tester?

– Ja, det kan det jo selvsagt gjøre. Det vet vi ikke noe om. Det er veldig forskjellig fra person til person sier legene. Men vi håper jo at hun er ferdig med det nå.

Hergeirsson er usikker på når han eventuelt får Solberg til Danmark.

– Vi skal nok være litt realister når det kommer til det. Det kommer nok til å ta et par dager, for hun skal igjennom noen legesjekker utenom disse Covid-testene. De må hun bestå før hun får reise fra Ungarn. Så skal hun i trening, så skal hun få kjenne på ballen - hun har ikke gjort det på tre uker nå. Det blir første prioritet, og så er det Emily og Rikke som får vokte buret fra start dersom Silje ikke rekker å bli klar. Det skal mye til.

– Så du regner ikke med Silje Solberg i EM-åpningen?

– Nei. Ikke hvis vi skal være realistiske.