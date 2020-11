Her snakker Arsenal-keeperen norsk – forteller om tiden i Norge

Rúnar Alex Rúnarsson (25) forteller om et nært forhold til faren, men det er ikke særlig rom for å snakke om fotball.

Han er først litt motvillig, men Arsenal-målvakt Rúnar Alex Rúnarsson går etter hvert med på å snakke litt norsk med TV 2 etter 3-0-seier over Molde.

Rúnarsson er sønn av Rúnar Kristinsson, som har vært innom Lillestrøm som både spiller (1997-2000) og trener (2014-2016).

– Jeg spilte mye pool med min far i vårt hus i Lillestrøm da jeg var to-tre år gammel, men jeg husker ikke så mye mer enn det. Jeg husker mer fra hans tid som trener i Lillestrøm, forteller 25-åringen.

Lillestrøm er også det norske favorittlaget til Rúnarsson.

Lite fotballprat med faren

I sommer ble Rúnarsson hentet til Arsenal fra franske Dijon for å bli ny andrekeeper bak Bernd Leno. Så langt har han fått to Europaliga-kamper.

FOTBALLPAPPA: Rúnar Kristinsson har en fortid som både spiller og trener i Lillestrøm. Nå gjør sønnen karriere. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Det er godt for selvtilliten for mitt nye lag. Jeg blir bedre vant til medspillerne, og det var en god kamp mot et bra lag. Det er godt for selvtilliten og bra for utviklingen å holde nullen, sier Rúnarsson etter torsdagens seier.

Han er sikker på at faren er stolt av hva sønnen oppnår på banen.

– Han er alltid stolt, både av hva jeg gjør på og utenfor banen, sier han.

Men han søker ikke råd hos faren med 104 landskamper for Island.

– Jeg prøver ikke å snakke for mye med ham om fotball før kamper, for han er faren min. Jeg vil at han skal være faren min, ikke treneren min. Jeg har så mange folk i Arsenal, agenten og andre. Pappa er pappa, og jeg snakker ikke om fotball med ham med mindre jeg ber om hans mening. Vi har et veldig godt forhold, sier Rúnar Alex Rúnarsson.

HOLDT NULLEN: Rúnar Alex Rúnarsson fikk sin andre Arsenal-kamp etter overgangen fra Dijon mot Molde. Islendingen holdt nullen i 3-0-seieren. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Roses av manageren

Arsenal-manager Mikel Arteta virker også fornøyd med sin nye målvakt.

– Han tilpasser seg. Alex er en spiller med karakter, det kunne du se i dag. Han er modig, har kvalitet med ballen i beina og tør å ta risiko når vi ønsker det. Han spiller bare bedre og bedre, sier Arteta.

På spørsmål om Rúnarsson kan danke ut Leno, svarer Arsenal-manageren:

– Du vet aldri. Han må gjøre seg fortjent til det. Det er konkurranse mellom keeperne, og det er opp til dem å prestere og utfordre hverandre.

Rúnarsson har så langt fått sju landskamper for Island. Før han gikk til Dijon spilte han flere sesonger i Danmark for Nordsjælland.