Ellevill Harry Winks-scoring da Tottenham banket Ludogorets

Tottenham - Ludogorets 4-0

Etter 63 minutter oppstod det som trolig blir stående igjen som et av de mest absurde øyeblikkene i årets Europaliga. Fra innkast mottok Harry Winks ballen nesten ved midtstreken ute til venstre. Derfra sendte han ballen helt oppe i krysset på motsatt side, og økte ledelsen til 3-0. Ifølge Tottenhams Twitter-profil scoret engelskmannen fra hele 51 meter.

– Det er et helt vilt mål fra Harry Winks! Ut av ingenting tar Harry Winks og sender Tottenham i 3-0, utbrøt kommentator Peder Mørtvedt.

– Vi sier at det er det han prøver på. Det kan jo være løpet til Bale som er målet, uansett er det helt limt oppi krysset. Det er bare å aldri røpe for barnebarna at det der var en pasning, fortsatte kommentatoren.

På TV-bildene kunne det se ut som at Winks fortalte medspillerne at han bevisst forsøkte å score.

– Det er bare å dø med den påstanden, konkluderte Mørtvedt.

Reservene leverte

Tottenham gikk knallhardt ut på hjemmebane, og gjestene kom knapt over midtstreken. Hjemmelaget skapte riktignok ikke de aller største sjansene det første kvarteret, utenom et frispark fra Gareth Bale som gikk via en forsvarer og på nettaket.

Etter 16 minutter smalt det fra hjemmelaget. Dele Alli, som fikk en sjelden mulighet fra start, forsøkte å trille gjennom Gareth Bale, men stikkeren ble i stedet touchet videre en forsvarsspiller og gjennom til Carlos Vinicius. Alene med keeper var brasilianeren iskald, og satte inn sitt første mål i Tottenham-drakta.

Også på 2-0-scoringen var det Alli og Vinicius som stjal showet. Tanguy Ndombele fyrte av et godt skudd på distanse, og ballen endte i føttene til Alli. Til tross for at han hadde en meget god mulighet til å score selv, trillet Alli ballen til Vinicius, som satte ballen i det vidåpne.

– Endelig smiler han igjen

Ekspertene lot seg imponere av Alli, som har vært helt ute i kulda hos José Mourinho denne sesongen.

– Det er gøy å se Alli. En mann som endelig ser ut til å smile og like fotball igjen, sa TV 2s ekspert Mina Finstad Berg i pausen.

– Han har kke bare vært i fryseboksen, de har gravde et hull under fryseboksen der han har ligget. De møter jo ikke all verdens motstand, men det er jo disse kampene han får nå, så da må han vise seg frem, fulgte Erik Huseklepp opp.

Særlig assisten på 2-0-målet høster lovord hos ekspertene.

– Det er sånt jeg liker. Her kan Dele Alli selvsagt skyte, men hans ser Vinicius og da er det så elegant å sentre der. Jeg elsker sånne ting, sa Huseklepp.

Finstad Berg mener det Alli viste minnet om den Dele Alli vi så for noen år siden, og ekspertene tror slike prestasjoner kan gjøre at 24-åringen får tilbake plassen sin på laget, på samme måte som Tanguy Ndombele har gjort.

Moura-scoring og debutantenes aften

Etter Harry Winks' elleville 3-0-scoring tegnet også Lucas Moura seg på scoringslisten.

På stillingen 4-0 så Mourinho en mulighet til å la ikke mindre enn tre debutanter inn. Keeper Alfie Whiteman, Harvey White og 16 år gamle Dane Scarlett fikk alle muligheten de siste minuttene. Begge de to utespillerne kom svært nære scoring nesten umiddelbart, men avslutningene ble henholdsvis reddet, og snek seg så vidt utenfor lengste stolpe.