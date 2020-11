Brennevinsgründer om Vedums avgiftsløfter: – Naivt og misforstått

– Grensehandelen gjør at vi flytter arbeidsplasser fra Norge til utlandet. Da mener vi at det å få ned avgiftene er en måte å dempe presset og ønsket om å handle mest mulig i Sverige, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Onsdag la han frem Senterpartiets alternative budsjett, der partiet lover ni milliarder i reduserte avgifter her i landet for å få nordmenn til å handle mer her hjemme enn i Sverige.

Men ikke en eneste krone går med på å redusere de norske alkoholavgiftene - som er de høyeste i Norden.

– Er det skadelig for norske arbeidsplasser at forskjellen på avgiftene er så store i Norge og Sverige?

– Det gjør det i alle fall lettere å drive butikk og næringsmiddelindustri i Sverige. Vi ønsker å ha flest mulig arbeidsplasser i Norge og bruke avgiftspolitikken til å gjøre det mer lønnsomt å ha arbeidsplassene i Norge istedenfor i Sverige, sier Vedum og legger til:

– Vi mener det å kutte alkoholavgiften brått så det reelt sett får effekt på grensehandelen gjør at vi er redde for at alkoholkonsumet totalt i landet øker. Derfor har vi ikke redusert avgiften på alkohol.

– Men de som vil ha billigere alkohol kan jo bare dra til Sverige?

- Ja, altså ... Sånn er det, jo. Vi har ment at det avgiftsnivået vi har i Norge i dag, det er klokt, sier Vedum.

At grensehandelen har stor betydning for alkoholsalget i Norge er uten tvil. Vinmonopolets ferske oktober-tall for kommunene i Viken fylke viser en omsetningsøkning på 76 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor.

– Naivt av Vedum

Espen Tollefsen er daglig leder for Oslo Håndverkdestilleri. Han mener Sp-lederen «har misforstått alvorlig».

– Hvis du tror at ved å sette ned prisen på saft og brus, så slutter folk å reise over grensen til Sverige, da har du misforstått noe alvorlig, sier Tollefsen til TV 2.

Bedriften produserer norsk brennevin i verdensklasse og har fått pris for verdens beste akevitt i den største brennevinskonkurransen i verden «The Spirits Master».

– Det er ganske naivt av Trygve Slagsvold Vedum å tro at det er for å kjøpe saft og sukkerholdige drikkevarer at flertallet reiser over grensen for å handle. Det er en grunn til at alkohol omsettes for over to milliarder på de to polene som finnes i Strømstad. Det er flere ganger så mye som alle polene i millionbyen Gøteborg.

Tollefsen er også kritisk til at Senterpartiet øker formuesskatten for norske bedriftseiere.

– Det styrker ikke posisjonen til oss som er grundere og skal bli levedyktige. Hvis du skal straffes for å bygge en bedrift som er kapitalkostnadsmessig dyr å drive og som da gir deg en kapital som ligger der, men er død. Hvis man skal øke skatten, så straffer man oss dobbelt opp.

KRITIKER: Espen Tollefsen mener Vedum bør forstå at kutt i alkoholavgiftene vil gi arbeidsplasser i Norge. Foto: Sverre Saabye/ TV 2

Folkehelsen først

Trygve Slagsvold Vedum erkjenner selv at flere arbeidsplasser kunne blitt skapt hvis Norge reduserte alkoholavgiftene.

– Hvis vi hadde kuttet i alkoholavgiften, kunne vi fått flere arbeidsplasser i Norge da?

– Det tror jeg vi kunne gjort. Men så tror jeg også vi kunne fått flere skader. Sånn er det politikk, og at da har vi tatt et valg, sier han.

– Så da ofrer du norske arbeidsplasser?

– Vi sikrer, mener vi da, en bedre folkehelse hvis vi ikke har for lave alkoholavgifter i Norge.

– Også ofrer du norske arbeidsplasser?

– Jeg håper at det blir færrest mulig, svarer Vedum.