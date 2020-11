Norge best i generalprøven: – Ikke ofte Hergeirsson bruker utestemmen inne

En klar melding fra Thorir Hergeirsson fikk håndballjentene til å styre inn sin andre seier over Danmark i EM-generalprøven.

Danmark - Norge 26-29 (14-17)

Norge hadde opparbeidet seg en ledelse på fire mål i starten av andreomgang, men Danmark brukte ikke lang tid på å hente seg inn. Noen svært jevne siste 30 minutter endte i nok en seier til Norge.

Dermed har Norge vunnet begge oppkjøringskampene mot Danmark.

– Det svinger, men jeg synes det er mye som er bra. Danmark er et meget fysisk lag og det tror jeg vi trenger å kjenne litt på. Det var en del ting som var bedre enn i går, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2.

– Islendinger klarer ikke å tape for Danmark

Med åtte minutter igjen på klokken satte Bredal Oftedal Norge to viktige mål og ga Norge ledelsen 26-24. Men da Danmark reduserte til 26-25 var Thorir Hergeirsson åpenbart irritert på sidelinjen.

– Se på stillingen i kampen, vi har momentum og vi har styringen, så kaster vi vekk ballen. Slutt med det. Dette er trening i å leve kampen ut og styre den inn, ropte Hergeirsson til håndballjentene i timeouten.

– Det er ikke ofte Hergeirsson bruker utestemmen inne, men jeg så det på ham. Han var irritert, sier TV 2s kommentator Harald Bredeli.

Etter kampen sa Hergeirsson følgende:

– Du vet, vi islendinger klarer ikke å tape for Danmark, sier landslagssjefen til TV 2 med et smil og forklarer bakgrunnen for «tordentalen»:

– Det var kanskje litt unødvendig og mye, men vi skal opptre mye mer taktisk i de situasjonene. Vi skal bruke mer tid og ikke ta noen sjanser. Danskene er glad i å prøve å kneble oss og det var relativt lett å få frispark i kampen. Men vi kunne vært mye mer kyniske der.

Landslagssjefen fikk svar på tiltale og håndballjentene økte til en tremåls ledelse.

Mørk: – Kjempedeilig

Nora Mørk var misfornøyd med mangel på spillemål etter gårsdagens kamp. Torsdag ble det ett spillemål og fem av fem straffescoringer.

– Jeg var bedre i dag enn i går for det skulle ikke så mye til, men det er fortsatt litt å gå på i etablert. Men jeg er veldig fornøyd med straffeskytingen. De har veldig gode straffemålvakter, så det var gøy å få det til. Kjempedeilig, understreker Mørk til TV 2.

Herrem ble som onsdag Norges toppscorer med syv mål.

Vinglende førsteomgang

Veronica Kristiansen var tilbake i spill etter å ha vært ute i en måned på grunn av koronasmitte. Og hennes første skudd for kvelden gikk i mål til 4-2-ledelse for Norge.

Danmark kjempet seg tilbake og ledet 8-7 ved 12 spilte minutter. Da tok Thorir Hergeirsson timeout.

Norge brant noen sjanser utover noe som Danmark fikk satt ett press og økte til en tremåls ledelse på stillingen 11-8 etter halvspilt omgang. Men Norge hentet seg inn igjen og utlignet til 11-11 med ti minutter igjen av førsteomgang. Håndballjentene opparbeidet seg etter hvert en tremåls ledelse til pause.