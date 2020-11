Uro i gatene ved Maradona-vake

Onsdag kom nyheten om at Diego Maradona var død, 60 år gammel.

Maradona døde ifølge den foreløpig obduksjonsrapporten av hjertesvikt og akutt lungeødem.

Torsdag har det blitt holdt vake i Casa Rosada, som er boligen og kontoret til Argentinas president. Vaken har også vært åpen for offenligheten, og store folkemengder møtte opp.

Da det ble meldt om at vaken skulle stenge for dagen, var det mange som ikke likte dette. Det oppsto uro i folkemengden, som strakk seg over flere kvartal i Buenos Aires.

Ifølge avisa Clarin avfyrte politiet gummikuler opp i lufta, og flere personer skal ha kastet stein tilbake. Det skal også ha blitt brukt tåregass.

Flere personer er arrestert, og det skal ha vært flere sammenstøt mellom befolkningen og politiet.