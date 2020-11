Oslo MDG: Rasmus Hansson vant kampvotering

Nominasjonsmøtet ble holdt digitalt torsdag kveld.

Ramus Hansson hadde egentlig trukket seg fra nominasjonsprosessen i Oslo MDG etter at han ikke fikk en tydelig innstilling fra nominasjonskomiteen. Men etter at medlemmer fra Oslo fremmet et benkeforslag om Hansson som andrekandidat, var han tilbake i kampen.

I debatten før voteringen mente flere at innstillingen fra nominasjonskomiteen var for smal, med for mange kvinner under 35 år på de øverste plassene på lista.

Til tross for sterk mobilisering fra ungdomspartiet, der Holtvedt er leder, ble hun altså skubbet til side av Hansson. 66-åringen Hansson fikk 211 av stemmene på det digitale møtet, mens 21-årige Holtvedt fikk 173 stemmer.



Lan Marie Berg (33) er førstekandidat i Oslo MDG.