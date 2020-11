Arsenal-stjernen fikk ny sjanse etter skandalekamp – med på å senke Molde

Molde - Arsenal 0-3

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Arsenal-manager Mikel Arteta ga Nicolas Pépé en ny sjanse mot Molde – få dager etter vingens «uakseptable» nedskalling av Leeds' Ezgjan Alioski.

På Aker Stadion viste Pépé litt hvorfor Arsenal gjorde han til klubbens dyreste spiller da de betalte 770 millioner kroner for ham i fjor sommer.

Ivorianeren var meget sentral i Arsenals 3-0-seier over Molde.

– Folk kan gjøre feil og gå gjennom vanskelige perioder. Det viktigste er hvordan man responderer. Du kunne se på Nicos kroppsspråket fra første sekund at han var påskrudd. Han gjorde en god kamp, sier Arteta til TV 2.

Etter at Molde hadde vært det farligste laget før pause, våknet Arsenal i andre omgang. Med en lekker avslutning noen få minutter inn i den nye omgangen ordnet Pépé 1-0. Like før hadde han et skudd i tverrliggeren.

– Han har en nydelig fot som glimter til innimellom. Dette er en praktscoring, rett og slett. Kanskje er det Europaligaen han trenger for å spille på seg selvtillit, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Molde klarte ikke å slå tilbake, og i stedet var det Reiss Nelson som like etter økte til 2-0. I sluttminuttene fastsatte unggutten Folarin Balogun resultatet til 3-0 like etter å ha blitt byttet inn.

Molde ligger på andreplass i Europaliga-gruppen med seks poeng etter fire kamper. Det er tre poeng ned til Rapid Wien, som møter Dundalk senere torsdag kveld. Molde har Rapid Wien (B) og Dundalk (H) igjen. Arsenal topper gruppen med full pott og er klare for utslagsrundene.

– Vi ble kanskje litt for høye litt for lenge i starten av andre omgang, så de fikk spilt gjennom oss. Der skulle vi kanskje vært enda mer fonuftige, men sånn er det, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2 etter kampen.

Sheriffs sjanse

Den første muligheten fikk Arsenal da Reiss Nelson kom løp i 16-meteren, men Molde-målvakt Andreas Linde reddet med en fin beinparade.

Etter et kvarters spill fikk Sheriff Sinyan en enorm mulighet. Midtstopperen skulle bare skli ballen i mål til 1-0 for Molde, men avslutningen gikk på tvers og ble avverget av Arsenal.

– Det er nesten en større prestasjon å bomme der, utbrøt TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

– Han er ikke i kjempegod balanse der, men den skal uansett settes i mål, fulgte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen opp.

– Jeg gjorde et lurt løp bak der og fikk en hard ball inn. Jeg stupte inn så fort jeg kunne, men den bør sitte. Den skulle bare inn, men jeg fikk ikke et rent treff på ballen. Det gikk fort, og det var vanskelig å se, for det var mange foran meg, forklarer Sheriff til TV 2 etter kampen.

Molde-spillerne ropte på straffespark etter en halvtime da avslutningen da Leke James gikk rett opp i armen til David Luiz.

– Avslutningen er fra nært hold og armen er ikke mange centimeterne fra kroppen, men den stopper avslutningen på vei mot mål. Vi har sett sånne bli dømt på før. Der er Molde rett og slett uheldig med dommerteamet, var vurderingen til TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Arsenal våknet

Tre minutter inn i andre omgang fyrte Nicolas Pépé av fra 20 meter. Skuddet fra Arsenal-stjernen gikk i tverrliggeren og ned, men på rett side av streken for Molde, som slapp med skrekken.

Halvannet minutt senere var centimeterne på rett side for Pépé. Et innlegg havnet hos Pépé bakerst i feltet. Arsenal-vingen satte presist inn 1-0 i krysset.

– Der viser han hva som bor i venstrebeinet etter å ha preget overskriften negativt etter at han ble utvist for nedskallingen i helgen, men nå er smilet tilbake, kommenterte Marius Skjelbæk.

Eddie Nketiah trodde han trillet inn 2-0 like etter, men Arsenal-talentet ble avvinket for offside. Etter 54 minutters spill var imidlertid Nelson på rett side da han fikk satt inn kveldens andre Arsenal-scoring.

Et kvarter før slutt var Mathis Bolly nær ved å redusere da han dro seg inn fra venstresiden og fyrte av, men skuddet gikk like utenfor.

Åtte minutter før slutt fjernet Folarin Balogun all tvil da han økte til 3-0 sekunder etter at han ble byttet inn for Arsenal.