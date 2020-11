Sår tvil om vaksineresultater – kjører ny studie

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg settes nå spørsmålstegn ved resultatene etter de første rundene med tester av koronavaksinen uviklet av AstraZeneca og universitetet i Oxford.

Tidligere har Astra og Oxford gått ut og sagt at vaksinen er 70 prosent effektiv, og hele 90 prosent effektiv hvis det først settes en halv dose, og så en hel.

Men ifølge sjefen for USAs vaksineprogram Warp Speed er den høyeste effekten av vaksinen oppnådd hos yngre testpersoner, og at den fungerte best med en halv dose og så en hel, ble oppdaget ved en feil.

Nå skal det ifølge Sky News derfor kjøres en ekstra testrunde.

– Nå som vi har sett en bedre effekt ved en halv og så en hel dose, så må vi validere dette, så vi trenger å gjøre en ekstra studie av dette, sier AstraZeneca-sjef Pascal Soriot.