Taus om Berntsens Viking-exit: – I dag er ikke rett dag å utdype det på

I løpet av de siste tre årene har Bjarne Berntsen ledet Viking opp fra OBOS-ligaen og til cupgull i fjor. Han har også etablert klubben i Eliteserien.

Mange ble derfor svært overrasket over at fotballveteranen må forlate trenerjobben ved sesongslutt, til tross for at han hadde ett år igjen av kontrakten.

Berntsen ble tilbudt en sportsadministrativ stilling neste sesong, men ikke med det tidsperspektivet han selv ønsket.

– Jeg følte meg ikke ønsket. Jeg var interessert i å være sportssjef, men da de neste to årene, fordi det er viktig med kontinuitet i en slik stilling. Da Viking gjorde det klart at det var uaktuelt å forlenge med meg utover neste sesong, så følte jeg enda sterkere at jeg ikke var ønsket, og det gjorde avgjørelsen min lettere med tanke på at vi skulle gå hver vår vei, sier Bjarne Berntsen til TV 2.

– Ikke rette dagen å utdype det på

Vikings styreleder Thor Steinar Sandvik vil ikke si årsaken til at Bjarne Berntsen ikke fikk fortsette som trener neste sesong. Neste sesong er det Berntsens assistenter Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim som overtar hovedtreneransvaret i Jåttåvågen.

– Men jeg vil ikke si at han ikke fikk lov til å ikke fortsette. Vi var i en dialog, og han har hatt oppgaven med å få frem disse trenerne i teamet sitt. Og det har han fått til. Så skulle Bjarne hjelpe de. Det var vår plan, og han var langt på vei enig i det. Men vi krasjet når det gjaldt forlengelsen der. Det er det bare å beklage. Jeg forstår Bjarne. Han er ikke blid. Dette er ikke en ideell situasjon for Viking å være i med tanke på den omtalen vi får nå. Jeg ser det, sier han.

– Hva var årsaken til at Berntsen ikke fikk fortsette som hovedtrener også neste sesong?

– I dag vil jeg ikke utdype det. Det er ikke rette dagen å utdype det på. Mange mener vi skal gjøre det. Det gjør vi kanskje senere. Det er på sin plass å utdype det ja, men ikke i dag, svarer Sandvik.

Tviler på ny rolle som redningsmann

Bjarne Berntsen ble hentet inn som «redningsmann» da Viking havnet i OBOS-ligaen for tre år siden. Figgjo-karen har gjennom årene hatt flere roller i Viking, deriblant som administrerende direktør.

Styreleder Thor Steinar Sandvik tror neppe Berntsen ønsker å komme tilbake som redningsmann om resultatene skulle utebli under det nye trenerteamet i fremtiden.

– Nei, men jeg tror det vi gjør nå med det nye trenerteamet blir veldig bra. Hadde du spurt Bjarne om det nå så hadde han sagt nei. Det vi gjør nå er fremtidsrettet og kommer til å holde i mange, mange år. Det er derfor vi har gjort dette nå, påpeker han.

Leder i supporterklubben VikingHordene, Roar Åkerlund, har vanskelig med å forstå hvorfor Stavanger-klubben sparket Bjarne Berntsen.

– Jeg er en av dem som ble svært overrasket da jeg sjekket mobilen min i lunsjpausen. Det er sikkert noen delte meninger om dette, men jeg er overrasket over at dette skjer nå, konstaterer han.

Supporterleder: – Sjokkerende

Han skjønner at Berntsen er svært skuffet over at han må pakke kontoret og forlate Viking Stadion etter sesongens fem siste kamper.

– Ja absolutt. Han har levert som trener, sier supporterlederen, og fortsetter:

– Ansettelsesdagen kom like sjokkerende på meg som det vi opplever i dag. Det var ingen som trodde Bjarne Berntsen var aktuell da han kom. Så ledet han klubben til opprykk og cupfinale i fjor. Han har utviklet laget jevnt og trutt, og det å få en spiller som Tripic til en OBOS-ligaklubb var det ingen andre trenere i norsk fotballs om hadde klart. Alle trodde også at Kristian Thorstvedt kun skulle spille collegefotball da han hentet ham. Og så hentet han en spiller som Johhny Furdal fra Nest-Sotra. Furdal gjorde en kjempejobb. Han har hatt en fantastisk evne til å hente rett spillere på rett tidspunkt og bruke dem i rett rolle på laget, roser han.