Flytoget brutalt rammet av koronakrisen – én ting snudde regnestykket

– Det var nok mange som ikke var godt nok forberedt på at bølge nummer to ville treffe såpass hardt og vare så lenge, sier Flytoget-direktør Phillip Engedal til TV 2.

Koronakrisen har ført til et dramatisk inntekstfall på billettsalg på hele 56 millioner kroner, en reduksjon på 71 prosent fra året før, for Flytoget. Han forteller at myndighetenes pressekonferanser raskt får store konsekvenser for dem:

Flytoget i år: I januar og mars gjennomgikk selskapet økt om en ørliten nedgang, på tre prosent, i omsetning, sammenlignet med året før. Det tilsvarer 5,3 millioner kroner.

I mars, da Norge, stengte ned, dalte omsetningen med 55 prosent sammenlignet med samme måned året før.

I april og mai var nedgangen på 76 prosent, henholdsvis en nedgang på 57,8 millioner kroner og 70 millioner kroner.

I juni var nedgangen 52 prosent (49 millioner kroner)

I august var nedgangen på 2,3 millioner kroner, noe som tilsvarer 36 prosent fra august året før. Kilde: Selskapets tall oppgitt til Skatteetaten for å motta støtte til kompensasjonsordningen og lønnstøtteordningen.

– Vi har full forståelse for strenge reiserestriksjoner, men det er klart at helsemyndighetenes råd får store konsekvenser for passasjervolum og dermed for Flytoget som selskap.

– Vi har stor tro på at nordmenn igjen vil reise når pandemien er under kontroll, og gleder oss enormt til å se kundene våre igjen, men akkurat nå er det tøft, sier direktøren.

Flytoget er det selskapet registrert i Oslo-området som har mottatt mest i kroner og øre for å hente tilbake permitterte som følge av koronakrisen, viser tall fra Skatteetaten. Selskapet var prosentvis rammet hardest i april og mai, da inntektsnedgangen var på hele 76 prosent sammenlignet med året før.

Mister viktig inntekt

Alle deres ansatte er tilbake i arbeid nå, men totalt har 205 personer i selskapet vært permitterte. Fra staten fikk de 2,2 millioner kroner for å hente tilbake det som tilsvarer rundt 113 månedsverk. Men det er ikke dette som har reddet selskapet i år.

HAR KLAGT: Administrerende direktør Phillip Engedal i Flytoget forteller at de ikke forstår hvorfor de ikke får samme krisestøtte de har fått hittil i år neste år. Foto: Tore Meek

– Heldigvis har vi en avtale med Jernbanedirektoratet om offentlig kjøp som gjør at Flytogets økonomiske situasjon ikke er fullt så ille som den kunne vært, sier Engedal.

I august fikk de utbetalt 27 millioner. I november/desember tror Flybuss-direktøren tallet vil være i nærheten av taket på ordningen, som er 30 millioner.

Disse har fått mest nasjonalt Beerenberg Services: 5250500 kr

NSE Industrier: 3135000 kr

STS Gruppen: 3078000 kr

Scandic Hotels: 2985704 kr

Fosdalen: 2820000 kr

Widerøe Ground Handling: 2267400 kr

Flytoget: 2232054 kr

Rail Gourmet Togservice Norge: 1805250 kr

Solidenergy: 1582500 kr

TS Group Operation: 1365000 kr

Nor Tekstil: 1263939 kr

Hotel Union Geiranger: 1225000 kr

Vinde Tilkomstteknikk: 1159670 kr

Brunvoll: 1121238 kr

4Service Kantine: 1117105 kr

Innvik: 1070000 kr

Taxi 1: 1024500 kr

Radisson Hotels Norway as: 992400 kr

Old Irish Pub Norway: 990000 kr

Norsk Luthersk Misjonssamband: 989520 kr

– Denne støtten er avgjørende for oss, sier Engedal.

Og nettopp på grunn av denne redningen råder det også stor usikkerhet hos dem. For selv om Jernbanedirektoratets ordning fortsetter ut i 2021, er ikke Flytoget å finne på den listen.

Har sendt inn klage

– Basert på blant annet transportfaglige vurderinger gir mandatet ikke anledning til å forlenge denne avtalen i 2021, heter det i vurderingen fra Jernbanedirektoratet.

Engedal sier han er svært bekymret over dette, ettersom passasjerene trolig fortsatt er langt unna.

– Vi forstår ikke at vi ikke er omfattet av den videre ordningen, og har derfor valgt å sende en klage til Samferdselsdepartementet, sier han.

Departementet bekrefter at de har mottatt klagen.

– Flytogets anførsler vurderes nå nøye av Samferdselsdepartementet, og det vil komme en tilbakemelding så snart som mulig, opplyser de i en e-post til TV 2.