Slik bør du sende julepakkene dine

I år har det blitt sendt rekordmange pakker med ulike posttjenester. Og postfirmaene forventer nye rekorder før jul. Er du en av dem som skal sende julegaver nå i desember? Du kan spare på å velge riktig posttjeneste.

Enklest i bruk

TV 2 hjelper deg fikk hjelp av økonom og influenser Kjersti Grønseth til å teste Posten, Helthjem og PostNord.

Hun driver Instagramkontoen Forbrukerfrue og lager podkast om forbrukerøkonomi. For Kjersti var det viktig at tjenestene var enkle å bruke.

– Den tjenesten som tilfredsstiller flest av mine krav er Posten, konkluderer Kjersti.

Hun påpeker at tjenesten er billigst på små pakker, og at nettsidene er enkle å bruke når man skal sende en pakke.

Ulik pris

Grønseth sier at størrelsen og vekten på pakken i stor grad avgjør hvilken tjeneste du bør velge.

– Hvis man skal sende noe ganske lite, på størrelse med en mobiltelefon, vil det lønne seg å sende den via posten.no, sier Grønseth.

Om man kjøper digitalt frimerke via nettsiden deres vil det koste 55 kroner å sende pakken. Helthjem har en fastpris på 75 kroner for små pakker under fem kilo, mens det koster 139 kroner med PostNord, dersom man ikke er abonnent.

Et annet eksempel som illustrerer prisforskjellen er en lekebil. Skal du for eksempel sende en lekebil à tre kg, som er 20 cm høy, 30 cm lang og 20 cm bred, er dette prisene hos de ulike tjenestene:

Helthjem: 75 kroner

PostNord: 139 kroner

Posten: 149 kroner

Her er altså Helthjem billigst.

Henter pakken hos deg

Det er to av tjenestene som henter pakken fra postkassa eller dørmatten din og leverer til mottakers postkasse eller dørmatte. Posten tilbyr denne tjenesten for pakker under to kg, mens Helthjem tilbyr dette for pakker under fem kilo. Helthjem gjør dog dette kun i 65 prosent av landet, per i dag.

Dette ble vurdert Pris

Brukervennlighet

Sendemetode

Bruker man PostNord må man levere pakken til et utleveringssted. Dette gjelder også de andre to tjenestene, dersom pakkene er over to kilo (Posten), og fem kilo (Helthjem).

Størrelsen teller

Prisene varierer ikke bare ut fra hvor mye pakken veier. Hos Posten og Helthjem påvirkes prisen også av størrelsen, altså høyde, bredde og lengde. For eksempel må pakker som sendes fra egen postkasse med Posten være maksimalt 35 cm lang, og 25 cm bred.

Skal du sende en pakke fra dør til dør med Helthjem må pakken være maksimalt 25 cm høy, 35 cm lang, og ha en diameter på 12 cm, om det skal koste 75 kroner.

Må printe pakkelapp

Selv om PostNord er rimeligst på noen pakkestørrelser kommer de ikke til topps på grunn av en noe vanskelig sendemetode. Skal man sende noe med PostNord må man selv printe ut en pakkeseddel og teipe den på pakken.

– Jeg har ikke tilgang på printer hjemme, så sorry, da teller ikke den tieren jeg sparer så mye, sier Grønseth, som velger Posten som sin favoritt.