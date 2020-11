Bryter tausheten med oppdatering: – Det har vært tøffe måneder

Petter Northug (34) har holdt seg ute av rampelyset siden han fortalte at han hadde et rusproblem. Nå kommer den tidligere skistjernen med en liten oppdatering.

– Jeg har fornektet problemet og levd et annet liv, fortalte Petter Northug under pressekonferansen etter han ble stoppet av politiet i 168 kilometer i timen.

Den tidligere skistjernen innrømmet at han trengte hjelp, og at han hadde et alvorlig rusproblem med både alkohol og narkotika.

Siden pressekonferansen har Northug forholdt seg relativt taus i sosiale medier. Torsdag kom 34-åringen med en oppdatering.

– Det har vært noen tøffe måneder, men nå begynner man å få litt avstand til det, sier Northug i en video publisert på Facebook.

Trening

Northug sier han har jobbet med å bli ferdig med saken og komme seg videre.

– Det som er godt for meg er at ting begynner å bli normalisert igjen. Man er tilbake til en normal hverdag, og det er jo det jeg ønsker. Å komme seg tilbake i jobb og være aktiv. Det blir viktig, sier Northug.

Han forteller videre at han har brukt mye av den siste tiden på trening.

– Turene jeg har gått har vært opp mot 6-7 mil, og det har stort sett vært én lang økt om dagen. Det tror jeg at jeg har hatt godt av. Å komme meg i ganske bra form igjen.

Northug har planer om å stille på startstreken som mosjonist i Marcialonga-rennet i Italia, med forbehold om at koronaviruset kan sette en stopper for mosjonsklassen.

– Det er en spesiell vinter vi går i møte, der ingenting er klart, sier Northug.

Ville endre livsstil

Northug ble mistenkt for ruspåvirket kjøring etter at politiet stanset ham på E6, men politiet frafalt siktelsen da prøvene viste at han ikke hadde alkohol eller rusmidler i blodet.

Politiet fant imidlertid 10 gram kokain hjemme hos Northug. 34-åringen har erkjent råkjøring og oppbevaring av narkotika, og saken mot ham vil dermed gå som en tilståelsessak.

– Jeg må endre livstil, gjøre forandringer og være med andre folk enn det jeg har vært, sa Northug under pressekonferansen 21. august.

– Det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug.