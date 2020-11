Slik skal butikkene hindre smitte på Black Friday

Etter en uke med Black Week, er det duket for selveste Black Friday. Butikkene har tatt en rekke grep for å redusere smittefaren under årets største handledag.

Over hele landet har Black Friday vokst seg større for hvert år som har gått. Den amerikanske tradisjonen har blitt omfavnet av både kunder og butikker. Med salg på alt fra gryter og stekepanner til dresser og kjoler, har det blitt en dag for de handleglade.

Vi har de siste årene blitt vant til å se kunder strømme inn i ulike butikker ved åpningstid, men på grunn av årets koronapandemi har butikker blitt tvunget til å tenke nytt.

Et av grepene er at mange butikker i år hatt et enda større fokus på Black Week, for å spre tilbudshandelen over flere dager og dermed redusere smittefare.

I tillegg vil butikkene blant annet oppfordre kunder til bruk av munnbind og ha utvidede åpningstider.

FHIs råd til deg som handler Hold deg hjemme hvis du er syk.

Handle gjerne på tidspunkter når det er færre kunder i butikkene.

Hold minst 1 meters avstand til andre kunder og betjeningen.

Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon hyppig.

Unngå å ta kollektivtransport hvis mulig.

Utsett handlingen til senere hvis du ser at det er trengsel.

Vurder netthandel eller be andre om å handle for deg, særlig hvis du tilhører en risikogruppe.

Ikke utsett julehandelen til de siste dagene før jul hvis du har mulighet til å gjøre den unna tidligere.

– Vi har et stort ansvar

Senterleder ved Lagune kjøpesenter i Bergen, Tone Havneraas, sier både den enkelte butikk og senteret i seg selv har et ansvar for å forhindre et stort smittetrykk.

– Vi har et stort ansvar med tanke på smittevern og bidra til å stoppe smitten. Derfor har vi vært nødt til å justere kampanjer som har vært tidsbegrenset og spre handelen ut over hele uken, sier Havneraas.

KUNDESTRØM: Senterleder ved Lagunen kjøpesenter, Tone Havneraas, sier Black Week har sikret en jevn kundestrøm gjennom uken. Foto: Viktor Fylling/TV 2

Senterlederen sier de har hatt god trening siden mars i å tilpasse handel opp mot de retningslinjene som kommer fra både stat og kommune.

Hun mener de er godt forberedt på å takle handledager som Black Friday.

– Det store flertallet har munnbind på seg, og vi deler også ut gratis munnbind på senteret.

Det ser også ut til at økt fokus på Black Week har hatt ønsket effekt for det bergenske kjøpesenteret.

– Vi har hatt en fin, jevn kundestrøm siden mandag morgen, sier senterlederen.

– Men vi vet at det vil bli et ekstra trykk i morgen. Derfor har vi valgt å også utvide åpningstidene noen timer.

FHIs råd til butikkene Butikkeier må ta ansvar for å tilrettelegge for at kunder kan holde avstand, både inne i butikken, på kjøpesenteret, ved pakkedisker og eventuelt også utenfor butikklokalet hvis kundene må stå i kø.

Det må ikke slippes inn flere enn det er plass til i lokalet, slik at alle klarer å holde minst 1 meters avstand til andre i lokalet. For kjøpesentre bør det utarbeides en strategi for hele senteret, inkludert fellesarealer.

Tilrettelegg gjerne for netthandel eller andre løsninger for utlevering av varer.

Det kan være fornuftig å ha utvidede åpningstider og tilbud over flere dager for å unngå atmange kunder samles samtidig.

Oppfordre kunder til å handle på tidspunkter da det ikke er mange andre kunder i lokalet.

Informer kunder om å holde seg hjemme ved sykdom.

Legg til rette for god håndhygiene i lokalet.

Ta hensyn til risikogrupper, for eksempel ved å ha tidspunkter der de inviteres til å komme uten at andre kunder er til stede. − Både kunder og handelsstanden må huske på at det ikke er tilstrekkelig å bruke munnbind ved trengsel. Et av de viktigste tiltakene mot smitte er å holde god avstand til andre. Bruk av munnbind veier ikke opp for manglende avstand, sier overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet.

Gjør det enklere for folk å handle

Noe annet som vil bidra til å holde smitten nede er en enorm økning i netthandelen. Elektronikk-kjeden Power har hatt mye å gjøre den siste uken.

– Netthandelen bidrar til at det er ekstra travelt fra man kommer tidlig på morgenen, sier butikksjef på Power Lagunen, Ørjan Andersen.

Han er ikke i tvil. Netthandel, henting av varer i butikk gjennom «klikk og hent» og Black Week gjør det enklere for folk å handle i koronatider.

MERKER EFFEKT: Butikksjef ved Power Lagunen, Ørjan Andersen, merker effekten av Black Week allerede. Foto: Viktor Fylling/TV 2

– Vi tror at dersom vi bare hadde hatt tilbud på Black Friday i år, så ville mange kanskje ikke turt å handle eller turt å komme til butikken på grunn av frykt for overfylte butikker.

Handelsorganisasjonen Virke spår milliardøkning i årets Black Week.

– Vår prognose for Black Week i år tilsier en økning på 1,5 milliarder kroner, fra 14 milliarder i fjor til drøyt 15,5 milliarder i år, sier direktør i Virke Handel, Harald J. Andersen.