Tror Arsenal-stjernene misliker spesielt én ting i Molde i kveld

Se Molde - Arsenal på TV 2 Zebra i kveld. Kampstart er 18.55 og sendestart 1830!

Arsenal er naturligvis storfavoritter mot Molde i kveld, men Molde-kaptein Magnus Wollf Eikrem er likevel optimist på vegne av sitt eget lag i kveld.

Det blant annet fordi han tror en del av Arsenals stjernespillere virkelig ikke liker underlaget kveldens oppgjør skal spilles på.

– Engelske folk er virkelig ikke glad i det. Kunstgress er en stor fordel for oss, sier Molde-kapteinen til TV 2.

– Det er virkelig en så stor fordel?

– Jaja, det er en veldig stor forskjell. Her ute hos oss går det ekstremt fort, sier 30-åringen.

Han peker til at Molde har gjort det svært godt på hjemmebane i det siste, og tror det raske kunstgresset på Aker stadion er en faktor til det.



I Eliteserien har Molde vunnet ni kamper, spilt en uavgjort og tapt to kamper på hjemmebane.

I Europa-sammenheng er statistikken enda bedre: Siden 2015 har Molde bare ett tap på hjemmebane (Ferencvaros i 2015/2016) på 18 kamper. Elleve seiere og seks uavgjorte er status ellers.

– Vi har vist at vi kan hamle opp med de beste her hjemme, sier Magnus Wollf Eikrem.

Molde har blant annet slått Europa League-finalisten Sevilla og Celtic på hjemmebane.

Mener kunstgress blir utfordring

Selv om Arsenal vant 4-1 i London bare for noen uker siden, påpekte Arsenal-manager Mikel Arteta på gårsdagens pressekonferanse at oppgjøret i Molde vil bli annerledes. Blant annet på grunn av underlaget.

– Det er kunstgress, det må vi bli vant til, meldte han før gårsdagens treningsøkt.

Arsenal-back Cedric Soares lot seg imponere av Molde i London.

– De var gode til å spille seg ut av press og hadde kjappe kontringer. De hadde kjappe folk på topp og en sterk spiss. Vi vet det er et sterkt lag vi møter, og da må vi være forberedt. Spesielt siden de spiller på hjemmebane nå, sier han.

Mikel Arteta har latt seg bli positivt overrasket over at Molde har turt å spille såpass mye ball selv mot antatt bedre motstand.

– Det er et godt organisert lag og et dominerende lag i ligaen. De er vant til å vinne kamper. Men vi kommer hit for å vinne. Fordi vi vet det vil sikre oss avansement fra gruppen, sier han.