Drømmemulighet i Europa for norsk lag: – Håper hele Norge heier på oss!

Etter seier i TV 2s norske kvalifisering, er Norges fremste Counter-Strike-lag Apeks klare for storturneringen DreamHack Open, som går fra torsdag 26. november til og med søndag 29. november.

Dette er en stor mulighet for hardtsatsende Apeks, somhar en soleklar ambisjon om å bli et lag å regne med også internasjonalt.

Slik sett er DreamHack Open et viktig springbrett for å kunne lykkes, og det sier litt at det er hele fem år siden sist et helnorsk lag var med i turneringen.

Se Dreamhack Open November, gratis på TV2 Sumo fra kl. 16:10 torsdag.

Premiepotten er er nærmere én million norske kroner.

– Det er viktig at laget benytter denne muligheten til å vise seg frem fra sin beste side. Her står det ikke bare om penger, men også viktige poeng for å kunne gjøre et solid byks på verdensrankingen, sier TV 2s Counter-Strike-ekspert Hege Botn.

Apeks er i dag nummer 69 på verdensrankingen, men det er slett ikke umulig at de kan slå fra seg denne helgen.

Hege Botnen er CS-ekspert i TV 2 Foto: Privat

–Apeks møter tøff motstand, men ikke så tøff at de ikke kan gå til topps. Jeg forventer topp 3 hvis innkjøringen med den nye stjernespilleren Joakim «jkaem» Myrbostad har gått bra, sier Botn.

Lagleder i Apeks, Anders «Andz» Kjær, tror også en topplassering er realistisk for laget om alt klaffer.

Han mener laget har hatt en klar stigende kurve etter at de hentet profil Myrbostad tilbake fra spill i USA.

–Det er spennende, med mye nytt. Vi ser røtter av det som vil bli store trær i fremtiden, men det er fortsatt veldig tidlig og mye jobb som må gjøres førvi er der vi ønsker å være, understreker Kjær.

Laglederen er også tydelig på hvor viktig det er for norsk Counter-Strike at Apeks og andre norske lag gjør det godt ute i internasjonale turneringer.

– Det er virkelig noe hele CS-Norge trenger, at et lag gjør det bra i en internasjonal turnering.

Et godt resultat i DreamHack Open hadde betydd mye for oss, så vi håper hele Norge heier oss frem, avslutter Kjær.

NESTE STEG: Anders Kjær i Apeks håper laget nå vil få et fotfeste i Europa. Foto: Håkon Mæland

Du kan se alle Apeks kamper gratis på TV 2 Sumo, først ut er kampen mot danske AGF fra klokken 16:10 i dag, torsdag.

PS. Lørdag 5. og søndag 6. desember viser sluttspillet i Telialigaen på TV 2 Sumo, der skal Norges beste kåres i Counter-Strike, Rocket League og League of Legends!