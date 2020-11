Jenny (28) bruker nesespray for å redde liv: – Jeg har reddet mange fra å dø

Naloxon-prosjektet har ført til at flere hundre har overlevd overdose i år.

Jenny er 28 år gammel og fra Kristiansand. Hun har vært rusmisbruker siden hun var 14 år gammel.

Hun forteller at hun har reddet mange venner i rusmiljøet fra å dø.

– Jeg har brukt spray 12 ganger på folk. Det er folk som har sluttet å puste og som ville ha dødd om de ikke fikk motgiften. Den er kjempeviktig, sier Jenny.

Hun forteller at hun har gjort det til vane å alltid bære med seg nesesprayen Naloxon, som er motgift som kan brukes på personer som har tatt en overdose.

Motgiften virker omtrent umiddelbart og blir derfor en akutt førstehjelp på overdoseofre.

MAT: Jenny har fått utdelt mat av organisasjonen Hjelp oss å hjelpe. Foto: TV 2

Avgjørende

Rusmisbrukere i 55 kommuner har fått utdelt den livreddende nesesprayen, som kan være livreddende for personer som har tatt overdose på heroin, morfin, fentanyl, metadon eller oksykodon.

Så langt i år har nesesprayen blitt brukt på 599 personer hvor det sto om livet.

Brukerne har selv opplyst at sprayen var avgjørende for at vedkommende som fikk hjelp, overlevde.

«Kameratredning»

TV 2 møter Jenny i Kristiansand sentrum hvor hun og mange andre rusmisbrukere får utdelt mat og klær av organisasjonen Hjelp oss å hjelpe.

– Du bruker den ikke med mindre noen er i fare, sier hun.

35 år gamle Jon forteller at han også alltid har med seg sprayen i sekken sin.

ALLTID MED: Jon forteller at han alltid har nesesprayen med seg i sekken. Foto: TV 2

– Jeg har den alltid med meg. Heldigvis har jeg ikke hatt behov for å bruke den ennå, men vi må passe på hverandre. Det er jo ingen andre som gjør det, sier Jon.

Chriss Voll, som er spesialsykepleier hos Feltsykepleien i Kristiansand, jobber med å lære opp rusmisbrukerne til å bruke sprayen.

– Du kan ikke bruke sprayen på deg selv. Dette er en livreddende spray som skal brukes som siste utvei og vi kaller det kameratredning, sier Voll.

600 tilfeller i 2020

Naloxon-prosjektet administreres fra Oslo.

– Når man har brukt sprayen på noen så leverer man den brukte beholderen inn og får ny. Når de leveres inn må man fortelle i hvilken sammenheng sprayen ble brukt, sier Øystein Bruun Ericson, som leder prosjektet.

De har fått inn rundt 640 brukte beholdere så langt i 2020 og i 599 av tilfellene har brukerne oppgitt at den er brukt til livreddende førstehjelp.

– I noen få tilfeller har overdoseofferet dødd selv om sprayen ble brukt og i noen få tilfeller har brukerne mistet sprayen og derfor ber om ny, sier han.

Motgiften har vært brukt av ambulansepersonell i flere tiår, men det var først i 2014 at de første nesesprayene ble delt ut til rusmisbrukerne selv.

Illegale tabletter

TV 2 har i en rekke reportasjer fortalt om illegale tabletter, noen av dem falske og livsfarlige, som er i omløp i Norge.

Det er også registrert en rekke overdosedødsfall flere steder de siste månedene. Mange av disse har dødd som følge av illegale tabletter i kombinasjon med andre rusmidler.

Nesesprayen som rusmisbrukerne kan bruke på hverandre er et livsnødvendig verktøy.

– Så langt i år har vi delt ut rundt 3650 beholdere med nesespray og vi ser at det redder liv, sier Bruun Ericson.