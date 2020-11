Sjokkert over gamleklubbens forvandling: - Helt utrolig

Med 129 kamper for Southampton er Jo Tessem over snittet interessert i det som foregår på St. Mary's. Nå utpeker han gamleklubben som storfavoritter før søndagens møte med Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Se Southampton - Manchester United på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag fra klokken 14.30.

En regntung oktoberkveld i fjor ble et lite stykke engelsk fotballhistorie skrevet i Southampton. The Saints møtte aldri opp til møtet med Leicester, og da dommeren blåste i fløyta for siste gang sto det 0-9 på lystavla på St. Mary's Stadium. Tidenes største borteseier i Premier League-historien var et faktum.

– Det var mange som trodde han skulle få sparken da, og var det én kamp han skulle få sparken etter, var det kampen mot Leicester, sier tidligere Southampton-spiller Jo Tessem til TV 2, og sikter da til Ralph Hasenhüttl.

For av de over 28.000 som var til stede på St. Mary's den fredagskvelden, var det neppe noen som følte seg mer alene enn nettopp Hasenhüttl.

– Det er nesten en kamp som kan gi avskjed på grått papir for Southampton-manager Ralph Hasenhüttl. De har bare ett poeng på hjemmebane denne sesongen, utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad på direkten.

Et annet sted i Southampton prøvde mannen med fem sesonger bak seg på den engelske sørkysten å oppsummere det som hadde skjedd i lokalradioen BBC Solent.

– Jeg trodde faktisk de skulle rykke ned før jul. De så ut som et lag som skulle rykke ned. Heldigvis klarte klubben å se litt forbi det resultatet. Jeg tror det var så dårlig at folk tenkte at det bare var noe som skjedde, og det var en bra beslutning å ikke gi han sparken, sier Tessem.

GLANDSDAGENE: Jo Tessem stanger ballen i mål mot Arsenal 2. februar 2002. Foto: Richard Lewis

Oppstandelsen

For der alle ventet at Southampton skulle offentliggjøre Hasenhüttls avgang, lot ikke klubbledelsen seg styre av lagets største nederlaget på eget gress noen sinne. Over ett år etter fadesen er 18. plass etter ti serierunder, snudd til 5. plass etter ni.

- Det er helt utrolig. Hjemme eller borte, det har nesten ingenting å si. De har strålende selvtillit, de spiller sinnssykt bra fotball og de henger sammen som et lag, skryter Tessem.

48-åringen fra Ørland i Trøndelag bor stadig i Southampton. Det gir han muligheten til å følge gamleklubben tettere enn de fleste. I etterpåklokskapens navn mener han, som mange andre, at klubben gjorde rett i å beholde sin østerrikske manager.

– Han gjorde de riktige valgene ut ifra de spillerne han hadde, og plutselig klikket det. Så han skal ha litt ære for det, for de så ut som et nedrykkslag. Problemet nå er at om han fortsetter å være så god som han er nå, kommer flere andre klubber til å ønske han, sier Tessem.

Samtidig peker han på én mann som nøkkelen til den fantastiske snuoperasjonen laget har vært igjennom.

– Det eneste lyspunktet den sesongen var Danny Ings. Det er ikke ofte jeg legger alt på en spiller, men siden han leverte mål etter mål, så hadde de en spiller som ga selvtillit til alle sammen, forklarer Tessem.

22 mål ble det på Danny Ings forrige sesong, og Southampton avsluttet etterhvert på en meget komfortabel 11. plass.

Tøff oppgave

Ings har ikke vært på banen for Southampton de siste to kampene på grunn av en kneskade, men selv uten sin storscorer har Hasenhüttls mannskap bitt godt ifra seg. Forrige hjemmekamp slo de Newcastle 2-0, mens de holdt Wolverhampton til uavgjort på Molineux mandag.

– De spilte 1-1 mot Wolves, som er et bra lag. Ligaen er jo helt vidåpen. Jeg er litt enig med Jürgen Klopp om at det er utrolig slitasje på spillerne, og det er nettopp det som gjør det vidåpent, forklarer Tessem.

Southampton har ikke tapt på St. Mary's siden 2-5-tapet for Tottenham andre serierunde. Nå venter Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Selv om de røde djevlene står med sju strake borteseire i ligaen, setter Tessem sine penger på hjemmeseier.

– Sånn som de spiller fotball for øyeblikket så vil jeg si at Southampton er storfavoritter til den kampen, uten tvil. De spiller bedre fotball og henger bedre sammen, selv om United i mine øyne har bedre spillere på papiret, forklarer Tessem.

Solskjær-tabbe

Trønderen har selv møtt Manchester United som Southampton-spiller fire ganger. Det har endt med tre nederlag og én seier.

– Det var tøffe og målrike bataljer, mye opp og ned. Litt slåssing innimellom har det også vært. Den gode gamle engelske kulturen må vi beholde, ler Tessem.

En som virkelig får kjenne den engelske fotballkulturen på kroppen for tiden er Ole Gunnar Solskjær. Som manager for en av verdens største klubber lever han under et konstant press fra omgivelsene, men akkurat det tror Tessem hans gamle landslagskollega lever greit med.

– Presset man legger på seg selv er større enn det som kommer utenfra. Jeg tror Ole Gunnar, som jeg kjenner han, er flink til å ikke bry seg. Jeg tror det er mange som stiller seg bak han, men han må levere resultater og det er han fullstendig klar over. Jeg tror han liker presset og koser seg med det, smiler Tessem.

– Hvordan synes du han har klart seg som United-sjef så langt?

– Han trenger tid. Han har arvet et lag som ikke har hengt sammen. Jeg synes han har gjort en god jobb, men jeg mener at han har gjort én tabbe, den tabben var Lukaku. Han skulle aldri ha kvittet seg med Lukaku. Det er vel den eneste tabben jeg kan peke på at han har gjort. Jeg tror han hadde vært utrolig viktig for Ole Gunnar, forklarer Tessem, samtidig som han kommer med et råd til Solskjær før søndagens kamp.

– Om jeg var han ville jeg presset Southampton høyt. Det svakeste leddet deres er i den bakre fireren, og setter United de under press vil de ha gode muligheter. Men jeg tror Southampton kommer til å kjøre sin stil, med offensiv, framoverrettet fotball. Så jeg tror det blir mye mål. Jeg setter pengene mine på 3-2, avslutter Tessem humrende.