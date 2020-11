Slik svarer hun på «Maskorama»-spekulasjonene

Det har vært flere spekulasjoner rundt hvem som gjemmer seg inni de ulike kostymene i NRK-programmet «Maskorama».

Blant kostymer som elg, enhjørning, ravn og viking befinner det seg også et troll, som mange mener må være Melodi Grand Prix-vinner og julealbum-aktuelle Ulrikke Brandstorp.

25-åringen svarer følgende da programleder Marte Bratberg og Niklas Baarli stilte henne spørsmålet:

– Nei, det er jeg ikke.

– Jeg skulle ønske at når jeg sier: «Nei, det er jeg ikke,» så er det fordi jeg holder på en hemmelighet, legger hun til mens hun avkrefter at hun er trollet.

Se hele intervjuet med Ulrikke Brandstorp øverst i saken.

SPEKULASJONER: Flere hevder det er Ulrikke Brandstorp som gjemmer seg inni troll-kostymet. Selv tror hun at hun vet hvem det er. Foto: Lise Åserud

Påstår Niklas er vikingen

Brandstorp har selv spekulert i hvem som gjemmer seg bak de ulike kostymene i NRK-programmet. Inni trollet tror hun det er artist Lisa Børud eller Ingeborg Walther fra «Stjernekamp» som gjemmer seg.

– Hun (Walther) har en stemme som er ganske lik min, forklarer Brandstorp.

«Attention»-sangeren mener at enhjørningen ikke kan være prinsesse Märtha Louise slik mange hevder. Hun holder heller en finger på sanger Inger Lise Rypdal etter det kongelige hintet.

– Hun fikk jo nettopp Kongens fortjenestemedalje, understreker Brandstorp.

25-åringen har også klart for seg hvem hun tror skjuler seg inni kostymet til vikingen.

– Jeg lurer på om du er vikingen? sier hun til Baarli, som påstår at det ikke er han.

Sitt første julealbum

Brandstorp er aktuell med nytt julealbum, «Spend Christmas with Me», som kom ut i november. Albumet inneholder en blanding av kjente norske og engelske julelåter.

– Jeg har prøvd å lage den versjonen jeg følte disse låtene manglet, sier hun.

25-åringens egne favoritter fra plata er «This Christmas» og «Mitt hjerte alltid vanker». Brandstorp har brukt lang tid på albumet og er fornøyd med at det endelig er klart.

– Det har jeg drømt om hele livet, forteller hun.

Første jul med kjæresten

Tidligere bodde Brandstorp sammen med sin manager Christoffer Gunnestad. Det gjør hun ikke lenger ettersom kjæresten hennes Oskar Nordberg fra Bergen har flyttet inn.

– Vi er samboere, sier en gledefylt Brandstorp.

Paret møttes på Tinder under koronapandemien og hadde derfor en date med avstand for å møtes. Daten var på et skoletak i Ås med sjokolade og kaffe, og det ble full klaff.

– Vi skjønte bare at det er jo oss, sier artisten.

Brandstorp har vært spøkefull om at hun er evig singel og hadde tegnet seg en karantenemann under «lock down» for litt ekstra selskap.

Nå skal hun feire sin første jul sammen med kjæresten Nordberg på en hytte på fjellet.