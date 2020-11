Bryter ut i tårer når Tshawe skal synge

Det er «Hver gang vi møtes: Jubileum» og det blir vanskelig for artistene å holde tårene unna når Tshawe Baqwa fremfører sin tolkning av «Alltid der».

Philip Tom Joseph Boardman, også kjent som «Admiral P», skrev låten som en hyllest til moren sin da hun fikk kreft. Dette vekker følelser blant de som er tilstede, da det er flere som har mistet sine kjære, deriblant «OnklP», som mistet moren sin brått, i fjor.

Vonde følelser

Nesten samtlige av artistene rundt bordet får rødsprengte øyne og Baqwa sliter selv med å holde masken like før han skal synge.

– Du er tydelig rørt, hva gikk igjennom hodet ditt da du skulle fremføre?

– Jeg tenkte på min egen far ... Tenkte på hvor vondt dette må være for brorsan. Tenkte på alle de andre som gikk bort i mitt liv, sier artisten til God kveld Norge og fortsetter:

– Jeg tenkte på hvordan onkel strevde med å holde sin egen maske og hvor vondt det må være for han. Tenkte på å skjerpe meg, at dette ikke dreier seg om meg. Tenkte på at dette må fremføres med verdighet. «Stram deg opp»... så så jeg opp. Så sang jeg.

– Hva betydde det for deg å tolke denne sangen?

– At det var en ære å få gjøre. Jeg var på et vis emosjonelt utmattet etter det hele til slutt var ferdig. Men beæret for at jeg gjorde noe substansfullt. Noe betydningsfullt, avslutter Baqwa.

Madcon-rapperen har også delt deler av låten på Madcon sin Facebook-profil hvor han skriver blant annet:

«Det var virkelig viktig for meg at denne fremførelsen ble gjort med verdighet, kjærlighet og respekt til mine brødre Admiral P, som nylig mistet sin mor, som har steget opp til himmelen og etterlatt sønnen sin til å fortsette i hennes navn.

(...)

Jeg synger med kjærlighet til dere alle, jeg synger med ydmykhet.» skriver artisten.

Sårbart

I programmet forteller Adimarl P at han skrev låten da moren hans kjempet mot kreften og ville gi noe til henne, før hun gikk bort.

Baqwas tolkning av låten hans falt i god jord hos raggae-artisten.

– Jeg likte veldig godt versjonen Tshawe sang, den var ganske annerledes fra min versjon, men samtidig klarte han å beholde samme sårbarhet av låta, sier Admiral P.

– Jeg synes faktisk han gjorde en fantastisk jobb siden han klarte å få meg til å gråte sånn på tv.

Han forteller at han ikke klarte å stanse følelsene da Baqwa begynte å synge. Selv husker han at han tenkte på hva moren hans hadde sagt hvis hun hadde hørt det, ettersom hun selv var en fan av Madcon-artisten.

– Man har aldri lyst å gråte på tv, men når han sang fikk han det beste av meg, sier Admiral P.