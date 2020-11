Utelivsgigant: – Det blir ikke en hyggelig jul for noen

Det som vanligvis er travle uker for serveringsbransjen før jul, kan i år i stedet bety kroken på døra for mange.

Den sosiale nedstengingen i Oslo forlenges til mandag 14. desember, noe som betyr videre stenging av svært mange serveringssteder som følge av skjenkeforbudet.

– Vi forhandler med alle kreditorer og gårdeiere og diskuterer med banken om å få privat finansiering for å holde det flytende til vi eventuelt får en kompensasjonspakke, sier administrerende direktør Karl-Henning Svendsen i utelivsgiganten Noho Norway til TV 2.

Selskapet driver flere av Oslos største utesteder, blant annet Kulturhuset, Prindsens Hage, Oslo Camping, Youngs og Colonel Mustard.

Bistand

De valgte å stenge samtlige av utestedene da den sosiale nedstengingen ble innført i starten av november.

– Det blir ikke en hyggelig for jul for noen når situasjonen er som den er, sier Svendsen.

STOPP: Det er full skjenkestopp i Oslo, og den vil vare helt til mandag 14. desember, minst. Sjefen for NOHO Norway er glad for at byrådslederen i Oslo ser de store problemene utelivsbransjen står overfor i disse dager. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han tenker spesielt på de 530 ansatte som er permittert.

Svendsen sier at en kompensasjonsordning må på plass slik at bedrifter kan få mer forutsigbarhet.

– Kommer det mer hjelp eller ikke? Våre ansatte lever med en usikkerhet om de har en jobb å komme tilbake til eller ikke, sier Svendsen.

Bekymret for mange konkurser

I midten av november la regjeringen fram en ny kompensasjonsordning for næringslivet, men det er først i januar man kan søke. Det betyr trøbbel for dem som ikke klarer å betale regningene før nyttår. Det gis ikke kompensasjon til selskaper som er slått konkurs.

KREVER MER BISTNAD: Utelivssjef Karl-Henning Svendsen krever mer støtte fra staten, som pålegger restaurantene skjenkestopp. Foto: Privat

Svendsen sier at pakken fra november er en god start, men mener at den kommer altfor seint.

– For å redde næringen fra undergang trengs umiddelbar tilgang til kapital og en tydeligere innretning mot bransjens behov, som tilskudd til lønnskostnader, varekostnader og likebehandling av lån og leasing, sier han.

Svendsen sier at det var forventet at nedstengingen av Oslo ble forlenget, men forventer mer støtte fra staten.

– At restaurantbransjen sliter, er ikke noe nytt for regjeringen. Jeg forventet at Solberg kom med nyheter onsdag om at en ny pakke var klar. Jeg opplever at de ikke føler sitt ansvar bevisst, sier Svendsen.

– Jeg er ekstremt skuffet. Alle har snakket om å hva som skal til for å redde bransjen siden oktober, og vi er snart ferdig med november, sier han videre.

Han er urolig for de mange bedriftene i Oslo som nå har kniven på strupen.

VIRKE: Leder for kultur og opplevelser i Virke, Rhiannon Hovden Edwards Foto: Virke

– Jeg er bekymret for at det kan komme mange konkurser, det er mange som sliter, og det er mange som har store regninger som arbeidsgiveravgift og moms utestående, sier Svendsen.

Virke: Kniven på strupen

Leder for Virke kultur og opplevelser, Rhiannon Hovden Edwards, sier i en uttalelse at de har forståelse for at byrådet viderefører tiltakene, men understreker samtidig følgende:

– Mange av aktørene innenfor kultur og servering har nå kniven på strupen, og risikerer at det blir kroken på døra om de ikke får rask hjelp, sier Edwards.

Hun sier at regjeringen må sørge for at støtteordningene treffer alle som trenger det og at utbetalingene kommer nå, ikke om to måneder.

– Hvis ikke kan tusenvis av arbeidsplasser gå tapt, sier Edwards.