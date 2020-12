Ett juletre får terningkast 5

Disse juletrærne er med i testen: Juletre med LED, Clas Ohlson Pris: 1998,- Dovre kunstig juletre, Hageland Pris: 1990,- Kulz Lillehammer 2020, Power Pris: 2299,- Uvdal med lys, Plantasjen Pris: 3995,- Hemsedal, Europris Pris: 2499,-

TV 2 hjelper deg har testet fem populære, kunstige juletrær med integrerte lys.

Juletrærne i testen er fra Hageland, Clas Ohlson, Power, Plantasjen og Europris.

Se testen gratis på TV 2 Sumo.

To interiørdesignere har vurdert utseende og kvalitet, mens en vanlig familie har vurdert utseende og brukervennlighet.

Overraskende vinner

Familien strever litt med kobling av lyslenkene, men når det er gjort viser det seg at alle trærne er enkle å sette opp.

Treet fra Plantasjen er testens klart dyreste, og er også det eneste som tilbyr flere lysmoduser. De blinkende lysene faller i smak hos barna, og er dermed det treet familien liker aller best.

Totalt er det likevel treet «Hemsedal» fra Europris, til 2499 kroner, som stikker av med seieren, med sine naturtro greiner, flotte farge og fylde.

FRA VENSTRE: Hageland: terningkast 4, Power: terningkast 4, Clas Ohlson: terningkast 4, Plantasjen: terningkast 4, Europris: terningkast 5. Foto: Anne-Mali Thyrum/TV 2 hjelper deg.

– Dette treet er rett og slett bare mye finere enn de andre, mener interiørdesigner Trude Wold Hansen.

Interiørdesigner Jørn P. Andersen deler begeistringen for treet fra Europris.

– Jeg liker både fargen og teksturen på dette treet best, sier han.

TESTVINNER: Juletreet Hemsedal fra Europris til 2499,-. Foto: Europris

Jevnt i tretoppen

Sammenlagt får trærne fra Power, Hageland og Plantasjen en sterk firer på terningen. Alle er enkle å sette opp, men generelt tar det lang tid å brette ut greiene slik at treet skal ta seg best mulig ut.

TERNINGKAST FIRE: "Lillehammer" fra Power, "Dovre" fra Hageland og "Uvdal" fra Plantasjen. Foto: Produsentene

Det er flere av trærne som har et "billigere lag" med granbar innerst mot stammen, og på treet fra Clas Ohlson er det spesielt fremtredende.

– Her er det to forskjellige teksturer, og det er ganske vanlig i et falskt juletre. Det som var litt spesielt med dette treet var at det var så dominerende, mener Wold Hansen.

Det er derfor treet fra Clas Ohlson som havner helt nederst på tabellen. Det overbeviste hverken familiepanelet eller interiørdesignerne, og ender opp med en svak firer.