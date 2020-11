GOD KVELD NORGE (TV 2): I et åpenhjertig intervju med magasinet «Tara», åpner Maud Angelica Behn (17) opp om sorgen etter farens død og at hun ønsker å fortsette å hjelpe de som sliter med tanker om selvmord.

3. januar i år ble en hel nasjon rørt til tårer da Maud Angelica Behn talte under Ari Behns begravelse i Oslo Domkirke.

I etterkant har 17-åringen blitt hyllet for sine ord, og ble i år kåret til «Årets modigste kvinne» av kvinnemagasinet «Tara».

I et åpenhjertig intervju med magasinet forteller datteren, sammen med mamma Märtha Louise, om begravelsen, savnet etter faren og interessen for kunst.

Reddet liv

Da hun mistet faren første juledag i fjor, ble livet snudd på hodet.

Under talen i begravelsen understrekte den da 16-år gamle jenta hvor viktig det er å belyse temaet psykisk helse, og at selvmord ikke er eneste utvei for de som sliter.

– Det betydde så mye for meg at jeg kunne få noe verdi og noe fint ut av alt det forferdelige. Og det følte jeg at jeg kunne gjøre med den talen – å bruke min sorg til å si noe til andre, fortalte 17-åringen til NTB tidligere i år.

I intervjuet med magasinet Tara forteller Maud Angelica at hun ønsker å fortsette å hjelpe andre som sliter med selvmordstanker.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Jeg kunne ikke hindre pappa i å ta selvmord, men jeg kan kanskje hindre andre, forteller hun.

Prinsesse Märtha Louise forteller til magasinet hvor stolt hun var, og fortsatt er, av datteren.

– Vi har fått flere henvendelser fra mennesker som sier at de hadde tenkt å ta livet sitt, men på grunn av Mauds tale lot de være. Det samme har vi hørt fra organisasjoner, forteller hun.

Märtha Louise forteller også at Maud har samarbeidet med flere skoler og at hun har fått satt psykisk helse på dagsordenen, noe som startet før Aris bortgang.

Setter pris på åpenheten

17-åringen minnes faren som en omsorgsfull og stolt far. I tida etter dødsfallet har Maud Angelica fått god hjelp fra psykolog og fra en sorggruppe som hun har deltatt i. Men det har vært vonde måneder.

Datteren forteller i intervjuet med Tara at hun var glad for at familien valgte å være åpen om at faren tok sitt eget liv.

– Jeg var egentlig ikke en del av den beslutningen, men jeg synes det var fint at vi var åpne, for da kan vi representere de etterlatte, slik at andre kan se at de ikke er alene i en så vanskelig situasjon. Og at det kan ramme alle, sier Maud.

Arvet det kreative

Maud har som faren, lenge hatt en interesse for kunst, noe hun deler gjennom sin egen Instagram-konto.

Tidligere i år var familien samlet for minneutstilling på Galleri Varden i Moss. Der fikk publikum se et utvalg av maleriene til Ari Behn – men også trykk som Maud Angelica selv har lagd.

– Jeg hadde så lyst å lage et maleri sammen med ham. Men det fikk jeg aldri gjort, fortalte hun under åpningen av utstillingen.

Prinsesse Märtha Louise og døtrene Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn og Maud Angelica Behn under presentasjon av utstilling med Ari Behns verker på Galleri Varden på Jeløya. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen

Märtha forteller i intervjuet med Tara om første gangen hun og Ari oppda­get at datteren var kunstnerisk.

– Første gangen vi oppdaget at hun hadde et kunstne­risk talent, var da hun begynte å male på veggen med grøt. Jeg bare: «Maud, hva er det du gjør? Dette går ikke an!», og Ari bare: «Nei, dette er jo kunst!». Så grøten som var på veggen fikk vi ikke lov å ta ned på en god stund.

Søskenkjærlighet

Maud Angelica er den mellomste i søskenflokken og går for tiden på kunstlinjen til Oslo by steinerskole. Märtha Louise forteller at datteren alltid tenker på andre og sprer mye kjærlighet rundt seg.

I intervjuet åpner Muaud også opp om forholdet med de to søsknene Leah Isadora (15) og Emma Tallulah (12).

– Jeg innehar garantert ikke storesøsterrollen, den er det Leah som har. Jeg irriterer begge to med å gi dem klemmer. Men vi er jo veldig glad i hverandre.

Hele intervjuet med mor og datter kan leses i Tara.