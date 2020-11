Nordens tennishåp: – Når man ligger med hodet på puta, så kommer jo tankene

SKAVLAN (TV 2): Tenniskometen Casper Ruud (21) har spilt mot tidenes største spillere. Han har ikke mye tid til å gruble over kamper, men på kveldene kan nervene snike seg på.

– Når du skal møte han som er ansett som den største legenden i din idrett i historien, så er det klart at da var man litt ekstra nervøs.

Det sier Norges store tennisstjerne, som har tatt seg en pause fra treningen i ukens Skavlan.

I desember reiser Casper Ruud til Melbourne for Grand Slam-turneringen Australia Open. Da venter 14 dager i karantene før han skal ta opp rekkerten og kjempe i den australske sommervarmen.

Husker noen matcher

Paris: Casper Ruud slår ballen tilbake til Østerrikes Dominic Thiem, under French Open 2020.) Foto: Thomas Samson/AFP

Etter at han vant norgesmesterskap som tidenes yngste i 2014, har han møtt motstandere på banen - som en gang bare var idoler i en annen verden.

Men i 2019 møtte han tennislegenden Roger Federer på banen i Paris under French Open. Dette er en kamp som føyer seg inn i rekken blant de mest minnerike.

Ellers har ikke tennisspilleren hukommelse til å huske alle slagene lenger.

– Alle i karrieren husker jeg ikke. Men det er noen matcher som står litt ut, og som man husker ekstra godt. Noen ballvekslinger, noen slag her og der som man får til, som man vanligvis ikke gjør. Det er noe som står litt ut, sier Ruud.

Grubler på soveputa

Ruud klarer å holde hodet kaldt fram mot matchstart. Likevel er det noen personer som får han til å gruble litt ekstra før han skal prestere.

– Jeg husker før jeg skulle spille mot Federer, så var det jo litt vanskelig å sove kvelden før. Når man ligger med hodet på puta så kommer jo tankene, sier han.

For når du skal møte en spiller som Federer, er presset stort, ifølge Ruud.

– Det er den tiden på dagen hvor jeg får tenkt mest over hva som skal skje dagen etter. Så når du skal møte han som er ansett som den største legenden i din idrett i historien, så er det klart at man blir litt ekstra nervøs.

– Det var ikke like lett å sovne da, sier han.

Storspillerne virker større enn de er

Oslo-spilleren er per nå ranket som nummer 27 på ATPs verdensranking. Det er en seier mot sin egen far og trener, Christian Ruud, som rakk opp til 39 i sin karriere.

Gjennom alle reisene rundt på turneringer, møter han ikke bare legendene på banen. Men også under måltider - og man kan merke det når de store, som Rafael Nadal, Federer eller Novak Djokovic entrer rommet.

– Det var i Melbourne for noen år siden, og da husker jeg at vi satt på en stor kafé hvor alle de spillerne sitter å spiser. Da Federer kom inn så ble det helt stille og alle snudde seg. Nå er legenden her, forteller Ruud.

Ruud kan røpe at legendene er oppleves mindre av vekst i virkeligheten.

– Disse tre legendene, de ser høyere ut enn de kanskje er. De er vel rundt 1.85 meter, men det kan virke som at de er to meter på grunn av den respekten man har overfor dem, sier Ruud.

– Hun bestemmer

Med mål om å få Casper Ruud best mulig, ofret foreldrene huset for å bruke all sin tid på sønnens karriere.

Nå er både mor og far ansatt hos Casper Ruud. Sjefsrollen i familibedriften ble raskt endret da Ruud slo faren på verdensrankingen.

– Han har sagt i flere år at det er jeg som bestemmer inntil du slår meg på rankingen. Da kan du bestemme, og være sjefen, sier Ruud om sin far.

Som både trener og far skal Christian Ruud ha mye av æren for sønnens framgang. Selv om det er faren og sønnen som har hovedrollene i tennisopplegget, er det ikke alltid at de har siste ordet.

– Den ultimate sjefen er nok mor. Hun bestemmer over oss begge. Innimellom hvertfall, sier Ruud.