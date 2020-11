Skremt av vennens korona-opplevelse

Tiril Eckhoff har ankommet Finland foran helgas verdenscupåpning i skiskyting, men det er ikke bare konkurransenerver hun kjenner på foran første konkurranse.

Allerede har fem nasjoner i verdenscupsirkuset - Russland, Frankrike, Latvia, Romania og Moldova - opplevd positive koronaprøver. Av utøvere med smitte er russiske Anton Babikov foreløpig den mest kjente.

– Helt ærlig, så er det litt ubehagelig altså. Vi har vært ganske heftige på smittevernet hjemme i Norge, men når vi kommer til dette hotellet som er booket av IBU blir jeg skeptisk. Jeg stoler liksom ikke helt på at folk er friske og er litt redd. Det føles rart å si, sier Eckhoff.

Hun har naturligvis fått med seg dramatikken rundt langrennslandslaget i Ruka, der trener Eirik Myhr Nossum først testet positivt før kontrolltesten ga negativt utslag.

Eckhoff er engstelig både for å bli smittet selv, og for å sette lagvenninner ut av spill. Selv har hun også venner som har vært syke med koronavirus.

– Jeg har noen venner som har hatt det, og den ene personen er helt utslitt fortsatt. Et halvt år hvor du går rundt og føler deg sliten. Det har ikke jeg lyst til å oppleve. Noen blir syke uten symptomer, og så har du de som får det ganske heftig. Jeg har noen år igjen av karrieren min, og har ikke lyst til å «fucke» det til, sier 30-åringen, som var svært nær å vinne verdenscupen sammenlagt sist vinter.

– Jeg vet ikke konsekvensene av det å bli smittet. Jeg følte korona var så langt unna, men nå er det så innmari nærme.

Selv om hun kjenner på en skepsis foran sesongstart, er hun glad for at vintersporten er i gang igjen.

– Jeg så på langrenn fra Beitostølen sist helg, og merket hvor deilig det var å se på vintersport. Det må jeg innrømme, men jeg er kanskje inhabil, sier hun.

Elitelaget for kvinner lever helt atskilt fra elitelaget for herrer under oppholdet i Finland, så eventuelle smitteutbrudd ikke skal sette hele troppen sjakk matt.

Både på flyturen til Helsinki og bussturen til Joensuu satt de langt unna hverandre, og i matsalen spiser de til forskjellige tider. Transport til stadion i Kontiolahti skjer også uten at noen fra de ulike lagene blander seg.

– Vi har kjørt et ganske heftig smittevernopplegg, så jeg tror og håper det skal gå bra fra vår side. Å komme til Gardermoen var som å komme til en spøkelsesby. Nå blir det veldig godt å bo på alenerom noen uker, så vil tiden vise om jeg kommer hjem helt forskrudd eller hva som skjer, sier Eckhoff og ler.