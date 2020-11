Det begynner å bli lenge siden Citroën hadde en storselger i Norge, men nå kommer bilen som etter alt å dømme vil gi dem en skikkelig opptur her hjemme.

Du har kanskje gjettet det allerede? Ja, det handler om elbil!

Akkurat nå presenterer importøren sin nye e-C4 for norsk motorpresse. Bilen kommer til landet i starten av januar, de første kundene får bil i slutten av den måneden. Målsetningen er at e-C4 egenhendig skal doble Citroën-salget her hjemme, fra dagens 1.000 – til rundt 2.000 biler neste år.

Det som befinner seg under skallet her, kjenner vi allerede fra konsernbrødrene Peugeot e-208 og e-2008. Men Citroën stiller med et design som helt klart kommer til å skille e-C4 fra disse.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er akkurat nå ute på første prøvetur. Vi tar en telefon for å finne ut hvordan det går:

Ring, ring.

350 kilometer på strøm

– Hei, Knut! Du, aller først må jeg bare si at jeg ikke får lov til å si noe om hvordan denne bilen er å kjøre. Det er internasjonal sperrefrist på kjøreinntrykk, så det må vi nok bare forholde oss til. Men alt annet kan jeg fortelle om!

– Ok, skjønner. Hva slags bil er dette egentlig?

– e-C4 tilhører det vi tradisjonelt har kalt Golf-klassen. Den er 4,36 meter lang, har en imponerende rommelig kupé og bagasjerom på ganske solide 380 liter. VW ID.3 og Nissan Leaf er kanskje de mest opplagte konkurrentene. Rekkevidden er på 350 kilometer og Citroën priser gunstig, forteller Vegard.

– Et slikt priskutt har vi aldri sett maken til!

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er blant de aller første som har fått kjøre e-C4.

Velger toppmodellen

e-C4 har en startpris på 277.000 kroner. Det er ventet at de fleste norske kundene vil velge toppmodellen Shine, som kommer på 312.000 kroner. Da er svært mye utstyr inkludert.

– e-C4 er bygget på den såkalte CMP-plattformen fra PSA-konsernet. Bilen har en batteripakke på 50 kWt. Motoren yter 136 hestekrefter og har et dreiemoment på 260 newtonmeter. Den kan hurtiglades på 100 kW. Det er tydelig at Citroën har jobbet med å få maks ut av denne pakken. God aerodynamikk og smale hjul skal bidra til det, forteller Vegard.

Han føler seg lurt etter elbil-kjøp

Særpreget førermiljø. Vi liker at Citroën fortsatt skiller seg ut fra konkurrentene!

Legger merke til designet

Blant de praktiske egenskapene her er skiluke i bakseteryggen. Bilen kan også ha 75 kilo taklast.

Men hengerfeste får du ikke.

– Det jeg tror mange kommer til å legge merke til, er designet. For e-C4 skiller seg virkelig ut. Det er moro at Citroën fortsatt våger å gjøre det. Bilen er sporty og særlig hekken skiller seg ut. Der skjer det MYE, massevis av kanter og vinkler. Slik sett er den også mer leken, enn endel av konkurrentene, forteller Vegard.

Stor elbil? Da skal du ta en titt på denne!

Hekken er noe for seg selv, her står e-C4 ut fra mengden.

God totalpakke

Som vanlig satser Citroën hardt på komfort. Bilen har det patenterte dempersystemet Progressive Hydraulic Cushions. e-C4 har også de samme Advanced Comfort-setene som C5 Aircross.

– Hvordan det oppleves kan jeg dessverre ikke si noe om ennå. Men det jeg kan si, er at Citroën har en god totalpakke her. Rekkevidden er ikke fantastisk, men til gjengjeld er den gunstig priset. Slik sett er det ikke overraskende om den faktisk klarer å doble Citroën-salget her hjemme neste år. Ja, kanskje blir det mer enn som så også, avslutter Vegard.

Vi kommer tilbake med mer om e-C4 når sperrefristen er opphevet.

