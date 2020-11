Oslo forlenger den sosiale nedstengingen

Saken oppdateres.

For litt over to uker ble det innført sosiale nedstenging av Oslo, som blant annet innebærer stengte treningssentre, skjenkeforbud og forbud mot arrangementer innendørs.

I første omgang skulle tiltakene vare i tre uker, men de blir nå forlenget.

– Det er ingen tvil om at smittesituasjonen fortsetter å være alvorlig, derfor har vi tenkt å videreføre den sosiale nedsteningen til mandag 14. desember, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag.

Kan vare resten av året

Sammen med Bergen er Oslo den byen med de strengeste lokale tiltakene som følge av det høye smittetrykket.

Smitten flater ut som følge av tiltakene som ble innført for to uker siden.

– Forhåpentligvis vil smitten snart begynne å synke som et resultat av de svært strenge tiltakene, men vi har ingen garanti for at smitteøkningen er over. Vi har sett flere eksempler på at smitten har gått ned, før den igjen stiger bratt, både i Oslo og andre steder, sier Johansen.

Byrådslederen sier at trolig vil tiltakene vare ut året.

– Hvis smitten går tydelig ned før jul, kan vi gjøre noen små endringer. Men alt tyder på at vi må leve med disse tiltakene ut 2020, sier Johansen.

Hvilke «små endringer» det er snakk om, skal byrådet komme tilbake til.

Nødrop

Byrådslederen sier også at han kommer med et «nødrop fra Oslo rådhus».

– Vi trenger en egen tiltakspakke for Oslo, spesielt innrettet mot uteliv og reiseliv, og spesielt mot de områdene med høyest ledighet, sier Johansen.

– Du har tatt til orde for en egen Oslo-pakke flere ganger før. Har du fått signaler om at det vil komme en en slik pakke fra regjeringen?

– Vi har tett kontakt med bransjen og ser at tiltakene ikke treffer godt nok. Vi frykter et konkursras og masseoppsigelser. Så langt har vi ikke greid å få en Oslo-pakke. Jeg vil fortsette å snakke for næringslivet og Oslos framtid, sier Johansen på spørsmål fra TV 2.

Johansen sier til TV 2 at en hjelpepakke er lagt unna. Han sier at næringsministeren er klar over problemet, men han håper på mye tydeligere signaler.

– Grunnen til nødropet er at situasjonen er kjempealvorlig. De lever på små marginer, det er for mange dødsstøtet, og det vil dramatisk endre Oslo hvis det er kun internasjonale selskaper som går inn.



Ber om å unngå utenlandsreiser

Han sier også at de vil unngå stenging av skoler, men de vurderer målrettede tiltak enkelte steder.

Videregående skoler og ungdomsskoler skal fortsatt være på rødt nivå, som blant annet innebærer mindre grupper og en meter avstand mellom elevene også i klasserommet. Barneskoler er ikke på rødt nivå.

Byrådslederen oppfordrer folk til å ikke reise til utlandet i jula.

– Alle har skjønt at jula ikke blir som vanlig, sier han og fortsetter:

– Den eneste måten vi kan få juleønsket oppfylt, er fortsette å unngå sosial kontakt, holde oss hjemme, holde ut og holde oss her hjemme i Norge. Jeg oppfordrer til det sterkeste å unngå utenlandsreiser i jula.

Johansen betegner det som stor fare for at folk reiser utlands, enten det er til Frankrike, Pakistan eller Somalia.

– Jeg har grunn til å tro at for mange planlegger å reise utenlands i jula og vil advare mot å gjøre det, sier byrådslederen.

Bekymret for bydelene

På pressekonferansen sier Johansen at han er bekymret for smittesituasjonen i enkelte bydeler.

Han sier at de skal forsterke informasjonsarbeidet og at smittetestkapasiteten økes.

Byrådslederen ber også folk om å teste seg, framfor å føle på stigmaet som mange opplever i enkelte miljøer.