– Jeg tullet med at hvis jeg døde, tar det tid før noen finner meg

I 2015 startet Karen Dolva og to venner, Marius Aabel og Matias Doyle, selskapet No Isolation. Med en liten robot ville de gi langtidssyke barn og unge mulighet til å delta i klasserommet. På en enkel måte kan barna kommunisere, snakke og følge med i klassen hjemmefra eller fra sykehuset.

– Vi hadde hørt historier om barn på sykehus, og det fikk oss til å skjønne at vi må gjøre noe. Vi kan ikke bare sitte her og prate om det, når vi kan finne på noe som gjør de livene litt bedre, forteller Dolva i TV 2-programmet Bare Business.

Forebygge isolasjon

Målet til No Isolation er å skape teknologi som reduserer ufrivillig ensomhet. Og gründerne får stadig tilbakemeldinger om at den lille roboten hjelper mange.

– Digitale løsninger kan jo også oppleves som veldig lite personlige. Løser dette ensomhetsproblemet?

– Jeg tror ikke teknologi noen gang alene kan løse ensomhetsproblemet. Ensomhet er jo gjerne et resultat av langvarig sosial isolasjon. Vi forsøker å forebygge den isolasjonen, og her kan teknologi ha en kjempeviktig rolle. Noen tør ikke å komme tilbake på skolen etter to år, fordi de ikke har møtt vennene sine i de to årene de har vært syke. Det å kunne møte opp i klassen fem minutter hver dag gjennom en robot, det gjør hele forskjellen. Plutselig så dropper du ikke ut likevel. Da har den roboten gjort jobben sin, og vel så det, sier Dolva.

Gjemt i en boble

Og Karen Dolva har selv erfaring med ensomhet. Den kom snikende da hun begynte på universitetet, og merket at det å få nye venner ikke gikk så fort som man ofte forestiller seg.

– Jeg hadde flyttet for meg selv, og det var veldig lett å gjemme seg i den bobla der og ikke gå ut. Jeg husker jeg tullet med at «hvis jeg dør nå, så tar det tid før noen finner meg». Det var ikke fordi at jeg ikke hadde gode folk rundt meg, men jeg var uavhengig. Hvis mamma ikke får svar på tre dager, så får hun bare tåle det. Det er en forsvarsmekanisme at man bygger seg inn i sitt eget lille skall. Jeg skjønte ikke hvor viktig det var å gå på en fest for eksempel, at det var et verktøy for å komme ut av det, forteller Dolva.

– Egne erfaringer var ikke direkte grunn til at dere startet No Isolation, men tror du at dere hadde skapt akkurat dette uten de erfaringene?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at vi alle forsto tyngden av den problemstillingen, og hadde kjent det på kroppen selv. Og vi hadde pratet lenge om at hvis vi skulle starte et selskap sammen, så skulle det være noe vi kan jobbe med resten av livet. Det må være stort nok til at vi kan vie karrieren vår til det. Og det fant vi i å jobbe mot sosial isolasjon og ensomhet, forteller Dolva.

En knapp for eldre

For tre år siden startet No Isolation et nytt prosjekt, denne gangen rettet mot eldre og andre som sliter med ny teknologi: KOMP ser ut som en tv, men har kun èn, stor knapp man vrir på.

Gjennom video kan brukeren snakke med familie, legen eller andre som ringer. For svært mange eldre blir vanlige nettbrett og smarttelefoner for kompliserte - og også fysisk vanskelige.

– Tørre fingertupper gjør at touch-flatene ikke funker. Mye synsproblemer gjør at små skjermer ikke funker. Og kognitive utfordringer er et kjempeproblem. Det ble viktig for oss å lage noe som var så ufattelig enkelt at samme hvem du var og hva du kan fra før, så kan du bruke det, forteller Dolva.

Internasjonal ekspansjon

Som oppstartsbedrift er det ikke alltid lett å få ambisjoner og økonomi til å henge sammen.

I fjor måtte No Isolation redusere bemanningen kraftig, men i 2020 har salget gått i været - godt hjulpet av koronapandemien. Og det meste av salget er nå internasjonalt:

I over to år har selskapet hatt kontor i London, og selger der - som i Norge - først og fremst til kommuner og offentlige institusjoner, som så fordeler til brukerne.

I høst åpnet selskapet et kontor i Tyskland, og Dolva og med-gründerne ser også ut av Europa på sikt.

– Vi tenker på Nord-Amerika, men hvor fort eller sakte det kommer til å gå er vanskelig å si nå. Vi har en tydelig ambisjon om å doble salget hvert år, men jeg tror vi kan ta mye av det i Storbritannia og Tyskland. Foreløpig kan det gjerne skje der, sier Karen Dolva.

