NRK: Nossums andre test er negativ

Det er NRK som skriver at landslagstrener Eirik Myhr Nossums kontrolltest er negativ.

– Jeg fikk akkurat melding om at andre testen er negativ. Det er ekstremt gode nyheter for Norge og for oss, sier renndirektør Pierry Mignerey til NRK.

Myhr Nossum testet positivt for Covid-19 på arrangørens test ved ankomst til finske Ruka i går ettermiddag. Det gjorde at landslagslegen satte alle de norske løperne i kartantene.

Nå kan de norske laget puste lettet ut.

-PCR testen som ble tatt av Eirik Myhr Nossum er nå bekreftet negativ. Dette betyr at antigentesten som ble tatt først ansees falsk positiv. Eirik er frisk og fin uten noen form for symptomer. Vi har fått beskjed om at finske myndigheter ikke pålegger verken Eirik eller oss andre noen ekstra restriksjoner, og vi kan planlegge for skirenn, sier landslagslege Øystein Andersen.