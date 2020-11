Slo alarm – fikk ikke kontakt på seks døgn

Klokken 22.41 tirsdag 17. november mottok Statens Helsetilsyn en e-post. I emnefeltet sto det: «Varsel om alvorlig hendelse».

Avsenderen er en person som jobbet på Villa Skaar Valstad i Eidsvoll, der ni beboere har dødd etter at samtlige 23 beboere fikk påvist koronasmitte.

På tidspunktet varselet ble sendt inn, hadde seks beboere mistet livet. Det siste av disse dødsfallene ble kjent i timene før varselet nådde Helsetilsynet.

Tre dager etterpå, den 20. november klokken 13.46, sendte varsleren en ny melding til Statens Helsetilsyn. Det lyder:

«Hei!

Jeg sendte inn et varsel og fikk beskjed om at jeg kom til å bli kontaktet ila noen dager. Har ikke hørt noe etter dette.

Er snakk om et grovt, tidskritisk varsel».

Teknikken sviktet

TV 2 har spurt Helsetilsynet om hvorfor det tilsynelatende tok minst tre dager før varsleren på Villa Skaar Valstad ble fulgt opp.

Kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm forteller at Helsetilsynet sendte en e-post tilbake til varsleren dagen etter at de mottok den første meldingen. Der ba de om at informasjonen ble registrert i den nettbaserte løsningen melde.no – en ny meldeordning som er under utrulling.

Problemet var bare at denne e-posten ikke kom frem.

Først mandag 23. november, seks dager etter at varselet ble sendt og tre dager etter at varsleren etterlyste svar, hadde Helsetilsynet en telefonsamtale med vedkommende der de fikk opplysninger og ytterligere informasjon om sakens innhold.

STORT UTBRUDD: Ni beboere har mistet livet etter smitteutbruddert på Villa Skaar Valstad i Eidsvoll kommune. Foto: Heiko Junge / NTB

– Den viser at årsaken til at denne prosessen stoppet opp, slik at informasjonsinnhentingen ble forsinket, er at den digitale kommunikasjonen med varsleren sviktet, sier Vedholm.

– Fikk gå fritt rundt

Kommunikasjonsdirektøren opplyser til TV 2 at det ikke var kjent for Statens Helsetilsyn hvilket sykehjem det dreide seg om, eller hva saken gjaldt, før de fikk kontakt med varsleren etter seks døgn.

– Det er en fordel å få informasjon så raskt som mulig, svarer Vedholm på spørsmål om hvor uheldig det er at det tok tid før Statens Helsetilsyn fikk informasjonen.

– Hvorfor ringte dere ikke bare direkte til varsleren med en gang?

– Det har jeg ikke noe svar på annet enn å vise til at det ble sendt e-post.

TV 2 kjenner ikke varslerens identitet, men vedkommende har tidligere latt seg intervjue av VG.

– Smittede personer gikk rundt som de ville, og dørene sto helt åpne, sa varsleren til avisen.

Ledelsen ved Villa Skaar har sagt at de ser svært alvorlig på situasjonen, og at de vil ettergå alle hendelsene i den oppgitte vaktperioden som det er meldt fra om i varselet.

Tre varsler

Det var 2. november at tre ansatte ved Villa Skaar Valstad i Eidsvoll ble testet etter at de hadde hatt milde koronasymptomer. I påvente av prøvesvar ble de isolert, ifølge kommuneoverlege Carl Magnus Jensen.

Etter to døgn fikk de beskjed om at alle hadde covid-19, og dermed var smitteutbruddet på sykehjemmet et faktum.

Det er fortsatt ukjent hvordan smitten kom inn på sykehjemmet, opplyser kommuneoverlegen i en e-post til FHI.

I tillegg til varselet fra den ansatte har Helsetilsynet mottatt varsler fra virksomheten selv og fra kommuneoverlegen.

– Dette er ene og alene et uttrykk for alvoret i situasjonen, sa kommuneoverlege Jensen til TV 2 torsdag.