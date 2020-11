Hotellene blør: Dette hotellet tapte 42 millioner på én måned

Sammenlignet med året før dalte augustomsetningen med over 91 prosent for Oslofjord Convention Center. Det neste året ser mørkt ut, forteller direktøren.

Tallene hos hotell- og konferansesenteret Oslofjord Convention Center ligner mange andre historier under koronapandemien. Der de i januar og februar økte omsetningen, i sitt tilfelle med hele 60 prosent fra året før, gikk det brått nedover da Norge stengte ned i midten av mars, viser tall TV 2 har gjennomgått.

Av alle hotell, pensjonater og moteller som har søkt midler for å hente tilbake permitterte arbeidere i sommer er det Oslofjord Convention Center som har meldt om den mest dramatiske måneden: I august i år nedgangen på over nitti prosent sammenlignet med året før.

Fortsatt er det dramatisk for dem.

– Mange av oss er permittert, og resten jobber knallhardt for å sørge for at vi kjappest mulig kommer opp på beina igjen økonomisk, sier administrerende direktør i Oslofjord Convention Center, Stian Fuglset, til TV 2.

Tallene TV 2 har gjennomgått inkluderer bedrifter som har søkt på lønnstøtteordningen for juli og august måned. Bedrifter som ikke har hentet tilbake permitterte, eller er i konkursfare, og dermed ikke kvalifiserer, er ikke i den oversikten.

Dystre fremtidsutsikter

Da krisen kom i mars forsvant en tredjedel av månedsomsetningen. Måneden etter det var åtte av ti kroner borte.

De mottok 274.500 kroner for å hente tilbake permitterte arbeidere for august måned, den desidert verste for dem. Da var nedgangen på hele 91,6 prosent sammenlignet med året før. Nær 42 millioner kroner mindre.

TOMT: – Mange av oss er permittert, og resten jobber knallhardt for å sørge for at vi kjappest mulig kommer opp på beina igjen økonomisk, sier Oslofjord Convention Center-sjefen. De er blant bedriftene som er svært hardt rammet av koronakrisen. Foto: Marit Tetlie Fossen/Oslofjord Convention Center

– I likhet med veldig mange andre bedrifter i vår bransje, er vi knallhardt rammet av pandemien, sier Fuglset.

– Vi lever av å arrangere store arrangementer, og når vi ikke kan det så blir de økonomiske tapene store. Sommeren er høysesong for oss og derfor er det økonomiske tapet disse månedene store for oss, fortsetter han.

Han anslår at 90 prosent av arrangementsinntektene deres forsvant i 2020, og at ingenting vil skje neste vår heller.

– Sannsynligvis er vi ikke tilbake til normalen før tidligst 2022, sier han.

Her er det tildelt oftest og mest: Oslo: 575 vedtak (37.732.702 kr)

Vestland: 350 vedtak (31.150.575 kr)

Viken: 334 vedtak (16.831.348 kr)

Rogaland: 235 vedtak (13.048.288 kr)

Trøndelag: 177 vedtak (10.801.434 kr)

Agder: 110 vedtak (4.336.605 kr)

Vestfold og Telemark: 107 vedtak (6.099.752 kr)

Troms og Finnmark: 107 vedtak (5.427.484 kr)

Møre og Romsdal: 112 vedtak (7.217.540 kr)

Nordland: 99 vedtak (57.97.517 kr)

Innlandet: 97 vedtak (3.473.713 kr)

Svalbard: 12 vedtak (2.96.250 kr) Kilde: Skatteetaten (oppdatert 26.11.20). Der bedrifter ikke er oppført med fylke, er det ført inn manuelt. Et selskap som er oppført i ett fylke kan operere flere deler i landet.

Flere dramatiske nedganger

Torsdag denne uken var det delt ut 142 millioner kroner så langt i regjeringens lønnsordning for å hente arbeidere ut av permittering. De som driver med overnatting og servering er klart hardest rammet, og TV 2s gjennomgang viser at de både har mottatt tilskudd flest ganger, og de største totalsummene.

I tillegg til Oslofjord Convention Center ligger Briksdalsbre Fjellstove, Oslo Plaza Hotel og Stalheim Hotel høyt på listen som hadde en dramatisk august-måned sammenlignet med året før.

Totalt ble 41 månedsverk hentet tilbake i arbeid hos Oslofjord Convention Center som følge av støtten i juli og august. Fuglset legger til at det dog er enn annen ordning, kompensasjonsordningen, hvor de har mottatt 2,5 millioner for perioden mars-august, som er viktigst for dem.

Slik får de lønnstøtte Omsetningsfallet til bedriften må være over ti prosent.

Beløpet avhenger av hvor mange av de permitterte som er kvalifiserer til støtte, og som bedriften velger å ta tilbake.

Støtten graderes etter omsetningssvikt i støttemåneden, målt i forhold til samme måned i fjor.

Summen blir også vurdert etter stillingsprosent, når en er permittert og omfanget av permittering.

Den ansatte må komme tilbake i minst samme stillingsprosent. Kilde: Finansdepartementet.

– For oss bidrar totalpakken av de økonomiske støtteordningene til at vi trygger nær 200 arbeidsplasser gjennom krisen, sier han.

Torsdag hadde hotellbransjen mottatt over 25,2 millioner kroner fra lønnstøtteordningen, mens det tilsvarende tallet for restaurantbransjen da var 16,9 millioner.

Ønsker bredere ordning

Ordningen ble til som følge av konkrete innspill fra NHO og LO. Lederen i sistnevnte, Hans-Christian Gabrielsen, sier det er ting som skorter med den, selv om de synes den er viktig.

– LO foreslo og tok initiativ til en lønnsstøtteordning, men ønsket en langt bredere og lettere tilgjengelig ordning, sier han, og opplyser om at de nå har bedt Stortinget om å gjøre ordningen bredere, slik at flere kan søke på den.

– Det er en del bedrifter som har opplevd stort omsetningsfall, men som på grunn av måten ordningen er utformet på, ikke har kunnet søke. Det har vi tatt til orde for å endre på, fortsetter han.

Disse hotellene har oppgitt mest dramatisk nedgang: Tallene gjelder månedene juli og august, for bedrifter som har mottatt lønnstøtte for å hente tilbake permitterte: Oslofjord Convention Centers augustomsetning var 91,68 prosent mindre enn året før, nær 42 millioner kroner.

Briksdalsbred Fjellstoves augusttall er 81,15 prosent mindre (5,34 millioner kroner).

Oslo Plaza Hotel har meldt om et fall på 81,05 prosent i august (Nær 25,19 millioner kroner)

Hotel Continental AS har meldt om et fall på 79,68 prosent i juli (8,5 millioner kroner). Kilde: Tall bedriftene har meldt inn til Skatteetatens lønnstøtteordning

– Heller stenger ned

Både LO og NHO forteller til TV 2 at ordningen ikke virker å være godt nok kjent blant bedriftene, selv om begge er glade for at den videreføres:

– Akkurat nå er vi en periode med en ny smittetopp hvor man heller stenger ned enn å hente tilbake ansatte. Det kan endre seg etter nyttår. Vi mener det var riktig å forlenge ordningen. Den treffer en viktig målgruppe, små bedrifter, og har vært viktig for de flere tusen ansatte som har fått komme tilbake fra jobb på grunn av den, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.