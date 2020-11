Tror verdenscup-kulen potensielt kan ryke for Klæbo og Johaug

Torsdag kom det frem at landslagstrener Eirik Myhr Nossum har testet positivt for koronaviruset. Nå venter Skiforbundet på svarene fra kontrolltesten.

Hele den norske troppen bortsett fra tre i støtteapparatet er satt i karantene.

Medisinsk ansvarlig Øystein Andersen har besluttet å utvide nærkontaktomfanget utover pålegget fra finske myndigheter, så det er foreløpig uklart hvem som defineres som Nossums nærkontakter.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad tviler på at det blir konkurranser for de norske løperne dersom kontrolltesten til Nossum også er positiv. Han tror de norske løperne fort må belage seg på et tidagers opphold i Finland.

– Slik jeg forstår det blir det ikke skirenn på noen av dem, for de må i karantene dersom de har vært nærkontakter, sier Skinstad.

Ville reist i mindre grupper

Langrennseksperten håper først og fremst at det går bra med Nossum og at det er snakk om en falsk positiv prøve. Skinstad er klar på at det var en risiko å reise med hele landslaget i én samlet gruppe.

– Hvis man skal være på etterpåklok, noe som er den eneste eksakte vitenskapen, kan man si at det hadde vært smartere å reise bort i mindre grupper for ikke å sette ut et helt lag, sier Skinstad.

Dersom Klæbo og Johaug ikke stiller til start vil det potensielt være svært kritisk med tanke på å vinne verdenscupen sammenlagt.

– Med dette blir det vanskelig å slå Bolsjunov i verdenscupen sammenlagt, spesielt dersom han vinner i Ruka. Det vil skape stor spenning i verdenscupen for kvinner siden Johaug vil starte med et stort handicap, sier Skinstad.

Hundrevis av poeng på spill

Vinneren av minitouren rasker med seg hele 200 verdenscuppoeng. I tillegg får vinneren av hver etappe 50 poeng. Samlet kan altså Bolsjunov stå med 350 poeng etter helgens konkurranser. De svenske skistjernene Frida Karlsson og Ebba Andersson kan også skaffe seg et solid forsprang på Johaug.

– Det første jeg tenkte var at dette var kjedelig. Vi er her for å måle oss mot de beste og kjenne på at det virkelig er verdenscupstandard, sier Karlsson til TV 2.

– Uten de norske blir standarden lavere. Jeg håper virkelig at de norske får starte. Forhåpentlig får han negativt svar på den neste testen. Jeg håper virkelig at vi får møte nordmennene, fortsetter hun.

Finske Sami Jauhojärvi tok gull under OL i Sotsji og jobber nå som ekspert for den finske kanalen YLE. Han tror, med bakgrunn i det som skjedde i Levi, at det ikke blir verdenscup på de norske utøverne denne helgen.

– Det er synd om de ikke får konkurrere i helgen. Ser man på resultater fra tidligere år har Norge dominert. I Levi fikk avla den svenske alpintreneren en positiv test. Hele laget ble isolert og måtte reise hjem. Det kan skje også her, sier Jauhojärvi.

– Er det det mest logiske at Norge reiser hjem?

– Ja, jeg synes det er logisk. Det er jo sånn at man kan ha koronaviruset uten å ha symptomer, så det finnes risiko for alle utøvere, sier finnen.