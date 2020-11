Nå skjelver også skiskytterne

I likhet med langrennslandslaget reiste også skiskytterne til Finland onsdag for sin verdenscupåpning i Kontiolahti.

Nyheten på morgenkvisten om at langrennstrener Eirik Myhr Nossum har testet positivt vekker oppsikt også i skiskyttermiljøet.

– Blir man stresset av slike nyheter?

– Absolutt. Vi vet jo langrennsgjengen også tar alle forholdsregler og er superflinke, og likevel skjer dette. Så selv om man er flink, kan man plutselig stå der, sier Ragnar Hagen, som leder helse- og fysioteamet hos skiskytterne.

Han tør ikke svare på om de ville gjort samme vurdering som landslagslege Øystein Andersen hos langrennslandslaget - som altså valgte å utvide nærkontaktomfanget utover pålegget fra finske myndigheter og sendte hele troppen i karantene.

– Hvis det skulle bryte ut smitte hos oss, må vi ta en vurdering på det. Vi har et ansvar, sier Hagen.

Flere nasjoner rammet

Samtlige i den norske troppen ble koronatestet av arrangøren rundt klokken 09.00 torsdag. Resultatet av testene ventes ganske raskt.

Det er allerede påvist koronasmitte hos fem skiskytternasjoner foran verdenscupåpningen. Den russiske leiren er blant dem som er rammet, opplyser Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i en pressemelding torsdag morgen.

De fem lagene er Russland, Frankrike, Romania, Latvia og Moldova. Anton Babikov er en av de smittede, bekrefter det russiske skiskytterforbundet på sin Instagram-konto.

Den positive koronaprøven i det franske laget handler ikke om en utøver, og finske myndigheter har gitt laget klarsignal til å fortsette som normalt.

Tok rutefly til Finland

Der Norges Skiforbund hadde charterfly til sine utøvere, trenere og støtteapparat, satt skiskytterne på et rutefly der de etter beste evne forsøkte å dele seg inn i ulike kohorter: herreløperne satt atskilt fra kvinneløperne, mens smørerne satt i en egen del av flyet.

– Var det fullt på flyet?

– Det var et ganske lite fly, med to pluss to seter på hver side. Det var ikke helt stappfullt, men det var noen andre passasjerer på flyet, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Ved ankomst Helsinki hadde smørerne egen transport de ca. fem timene til Joensuu, mens resten av laget delte en stor buss.

Elitelaget kvinner ble plassert helt foran og elitelaget for herrer helt bakerst, mens trenerne holdt seg til sine respektive lag.

– Fysioterapeuter og trenere har fulgt sine løpere i kohorten, for å unngå at alle forsvinner i samme dragsuget. Generelt holdt vi avstand i bussen, stort sett med to seter og midtgangen mellom hver person, sier Botnan.

På et lagledermøte med IBU spurte han igjen hva finske myndigheter definerer som en nærkontakt av en smittet person.

– Svaret vi har fått er at nærmere enn halvannen meter innendørs i et kvarter, uten munnbind, gjør at man defineres som nærkontakt. Vi prøver å forholde oss til det under transport. Reisen til stadion fra hotellet tar mer enn et kvarter, rundt 20-25 minutter. Trenerne våre tar ikke samme bil opp, for eksempel kan ikke Siegfried Mazet (herretrener) og Patrick Oberegger (kvinnetrener) kjøre sammen.

– Hvordan er logistikken når dere skal bevege dere rundt framover?

– Smørerne har en egen niseter, og så har vi de to Kina-smørerne som back-up om noe skulle skje, de kjører egen bil. Så har vi utstyrsbilen som trenerne som først skal opp til stadion bruker, og en egen buss med 40 seter som vi disponerer hele perioden vi er her. I den bussen reiser vi med seks utøvere, en trener og en fysioterapeut hver gang. Alle bruker munnbind hele tida.

– Hvordan gjør dere det i matsalen?

BLANDER IKKE LAGENE: Tiril Eckhoff og resten av elitelaget for kvinner holder seg unna elitelaget for herrer så ikke hele laget skal forsvinne i dragsuget om noen skulle teste positivt for koronaviruset. Foto: Jussi Nukari

– Der har vi egne bord. Jentene har tre bord de bruker, guttene har tre bord de bruker, og så har vi i støtteapparatet eget bord. Vi tilpasser tiden så det hele tiden er god nok plass og avstand mellom folk. I tillegg har vi satt ut plasthansker, antibac og klor som vi vasker bordene med etter at vi er ferdig med å spise, opplyser Botnan.

Besøksforbud

Alle utøvere bor på enerom i Finland. Johannes Thingnes Bø fortalte TV 2 før avreise at han kommer til å være svært restriktiv på hvem han omgås i tida framover.

– Hvis jeg er på rommet til noen, spiller PlayStation og har det hyggelig, så kan det plutselig ende med at jeg ikke får gå verdenscup. Det er uaktuelt å være så mye sammen med de andre. Vi utøvere vil henge mye sammen uansett, så man trenger ikke sitte i et dårlig luftet hotellrom for å ha det kjekt. Man kan heller være sosial mens man springer en time før middag, sa han.