Volvo 145 Express het den og skilte seg fra de alminnelige 145 Herregårdsvognene med et ekstra høyt tak.

Modellen erstattet en stor Volvo-legende. Nemlig Duett som var en særdeles seig Volvo-modell.

Ikke bare ble den produsert i hele 16 år, mellom 1953 og 1969.Den var også særdeles romslig og praktisk med det store varerommet i tillegg hadde den separat ramme som tålte tunge tak. Ofte mye tyngre enn de 500 kiloene den var godkjent for.

Dessuten var modellen både pålitelig, driftssikker og robust på alle måter. Men i 1969 var det altså slutt.



Da var også bilen gammelmodig. Det hadde ikke skjedd så rent lite på bilfronten på de årene Duetten var i produksjon.

Volvo 145 Express fantes i mange utgaver. Fra varebil uten sideruter, til syvseters stasjonsvogn.

Jubileum

Men folk savnet den romslige og solide bilen. Volvo hadde altså etterfølgeren klar året etter. I 1970 lanserte de Express-modellen. En bil som dermed har 50 års-jubileum i år!

Express fantes i flere versjoner. Både med og uten baksete og kledning på bakdørene, og med og uten vinduer, for å følge opp Duettens mangfoldige variasjonsmuligheter.

Volvo oppgraderte denne slik som den øvrige 140-serien. Den fikk, som de andre, etter hvert både kort girstang, innfelte dørhåndtak og den store faceliften som kom i 1973, men bygde hele tiden på den enkleste L-modellen, slik nyttekjøretøy gjerne gjorde på den tiden.

Å si at modellen var helt uten suksess vil ikke være riktig. Bilene var et relativt alminnelig syn på både norske og svenske veier på 70-tallet. Det var nok her de fleste ble solgt. Ofte som håndverker-bil, gårdsbil eller servicebil av et eller annet slag.

Her hjemme ble modellen brukt av både NAF og Statens Vegvesen. I Sverige ble den brukt som syvseters taxi og også Polisen brukte den også, bare for å nevne noen. Den var også en flittig brukt servicebil hos mange Volvo-forhandlere.

Dette er en 1973-modell som fungerer både som taxi og syketransport.

Kun i fire år

Men Expressen var ikke bygget på ramme, og dermed var det mange som syntes at den ikke var stødig og stabil nok med tung last – i hvert fall ikke de som kom rett fra Duetten. Nykommeren var mer personbilbasert. Den manglet også litt av høyden til forgjengeren i varerommet. Lasteåpningen på Express var 101 centimeter, mot 109 centimeter på Duett.

Express hadde bakluke i glassfiber. Den rustet ikke slik som vanlig er på 145 Herregårdsvogn. Men hadde andre utfordringer. Sprukne og delaminerte bakluker er ikke uvanlig på Express.

Skoene fra forgjengeren ble rett og slett litt for store å fylle. Etter kun fire år og 7.218 produserte biler var det hele over i 1973.

Det forhøyede taket gjorde at bilen fikk ekstra stor vareroms-åpning i forhold til en alminnelig stasjonsvogn.

Kult-status

Hadde modellen vært en like stor suksess som Volvo hadde håpet på, ville det jo ikke vært noe problem å videreføre modellen til siste årgang av 145, som var 1974, og så videre over på 245-serien. De bygde jo stort sett på samme lest. Men slik ble det altså ikke.

Det er egentlig litt rart. Volvo 240 gjorde jo ellers stor suksess som toseters varebil her hjemme noen år senere. Mye på grunn av gunstige avgifter.

Noen frittstående karosserimakere bygde riktig nok nå "Express-utgaver" av 240, men aldri Volvo selv.

145 Express var kanskje ikke noen estetisk lekkerbisken. Mange av bilene levde et hardt liv og ble tøft brukt. Det har redusert bestanden betraktelig.

De siste årene har imidlertid den høyreiste Volvoen fått nærmest kult-status. De få som finnes igjen er nå å regne som en vel så god, stor og akseptert Volvo-klassiker som sine lavere søsken med to, fire eller fem dører.

