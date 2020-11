Marcus og Martinus om festing: – Må passe på hva vi gjør

GOD KVELD NORGE (TV 2): Under koronapandemien har tvillingene vært mer hjemme enn noen gang. Det har gjort at de har fått kjenne på tenåringslivet.

Marcus og Martinus Gunnarsen (18) fikk den planlagte Europaturnén satt på vent da verden lukket ned. I tillegg til det, byttet de i 2019 plateselskap.

– Da fikk vi en slags karantene som gjorde at vi måtte vente med å slippe musikk, og vente med å spille konserter - i nesten et år. Så vi hadde planlagt at i 2020 skulle det smelle.

Men det ble ikke noe smell for popduoen, for rett før de skulle legge ut på turné kom koronaviruset. Det gjorde at de til sammen fikk nesten to år i «karantene».

– Vi har lada batteriet over 100 prosent nå, det er på sånn 120. Det går nesten ikke. Vi må komme oss ut nå, sier Marcus.

Jul i hjembyen

Marcus og Martinus ga nylig ut julelåta «It's Christmas time». Musikkvideoen, som kommer denne uka, er spilt inn i hjembyen Trofors.

– Sånn er det i koronatider. Da kommer de hjem til oss. Det er masse snø der vi bor, men akkurat da de kom hadde det pissregnet i tre dager, så det var ingen snø, sier Martinus.

Derfor måtte de kjøre rundt for å lete etter snø. Oppe på fjellet fant de en snøstorm, så guttene kan heldigvis love mengder med snø i musikkvideoen.

De forteller at de er veldig glad i juletiden og at det gir ekstra julestemning å gi ut en julelåt. Tidligere har de vært mye ute og reist og noen ganger har de ikke kommet hjem før på selve juleaften.

– Det er en kjip følelse å være sliten på juleaften, men det å få komme hjem til at hele familien er samlet er en veldig god ting.

Holder seg unna alkohol

18-åringene forteller at de har fått kjenne på hvordan det er å være hjemme, henge med kompiser og leve tenåringslivet.

– Vi har lappen også, så vi kan dra til Mosjøen i helgene og sånt. Vi har jo vært på fest, men vi drikker ikke. Vi er mer de som tar vare på vennene våre, sier Marcus.

Siden de holder seg unna alkohol, tar de ansvar for å kjøre vennene sine frem og tilbake fra fest.

På spørsmål om de har tatt et bevisst valg om å ikke drikke svarer de;

– Det er bare noe vi ikke har hatt lyst på. Og siden vi er rollemodeller, så er det litt dumt. Det er fult av kameraer overalt, og vi kan ikke gjøre noen store feil. Vi må passe på hva vi gjør når vi er ute og «fester».

De forteller at selv om de ikke drikker så har de det utrolig gøy med vennene sine når de er ute.

Er ikke på Tinder: – Hadde blitt rart

Selv om pandemien har gitt popduoen mer tid til overs, er de begge single.

Programleder Marte Bratberg benytter sjansen til å spørre om de er på datingappen Tinder.

– Nei, jeg føler kanskje at det hadde blitt litt rart. Hvis vi lager Tinder, hvordan kan folk tro at det er oss? Man tenker ikke at det er ekte, sier de.

Dersom de skulle fått seg kjæreste, tror Marcus at det mest sannsynlig ville blitt noen de møter på i virkeligheten.

– Eller sende noen en melding på Instagram. Kanskje vi burde ta litt tak, det høres jo ganske lurt ut, spøker Martinus.

De forteller at de ikke har noen spesiell «type», men at det er personligheten som teller.

– Hvis du skal være med den personen så lenge, så hjelper det ikke at de ser helt nydelig ut, også er de helt drit å være med, avslutter Marcus.