Prins Carl Philip og prinsesse Sophia har fått covid-19

Det svenske kongehuset bekrefter at prinsen og prinsessen har testet positivt.

Det skriver Expressen.

På sine nettsider skriver det svenske kongehuset at prinseparet kun har lettere luftveissymptomer, og at de har det bra etter forholdene. De ble umiddelbart satt i karantene i sitt hjem sammen med sine to barn.

Smittesporing er iverksatt av den svenske kongefamiliens livlege. Den svenske kongen, dronningen, kronprinsesse Victoria og prins Daniel vil også teste seg, opplyses det.

Sverige er hardt rammet av korona-pandemien, og så langt har over 6500 svensker mistet livet. Over 230.500 personer har fått påvist viruset.

