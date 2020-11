Langrennstrener har testet positivt for Covid-19

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum testet positivt for Covid-19 på arrangørens test ved ankomst til finske Ruka i går ettermiddag.

Det skriver Skiforbundet i en pressemelding.

«Vi venter på svar på kontrollprøve, og svaret på denne prøven kommer trolig i løpet av formiddagen. Nossum har ingen symptomer. Ingen andre tilknyttet langrennslandslaget har testet positivt, men medisinsk ansvarlig Øystein Andersen har besluttet å utvide nærkontaktomfanget utover pålegget fra finske myndigheter. Dette betyr at karantene gjelder for alle utøvere og støtteapparat (med unntak av tre i støtteapparatet som ankom i bil)», skriver forbundet.

– Vårt fokus er å få best mulig oversikt over situasjonen og mulige konsekvenser av den positive prøven. Vi følger alle gjeldende retningslinjer etter det som har skjedd, og vi forholder oss til finske myndigheter, sier landslagslege Øystein Andersen.

De norske utøverne i hopp og kombinert er ikke berørt og følger planlagt program i Ruka.

Mini-touren i Finland starter fredag. Tjue norske langrennsløpere er på plass i Ruka. Mikael Gunnulfsen var én av dem som skulle vært der, men kometen fra Beito-helgen trakk seg på grunn av sykdom i siste liten.

Tror ikke på nødlandslag

Han var ikke klar over at den norske troppen er satt i karantene da TV 2 tok kontakt med ham.

– Nå tok du meg helt på senga her. Det visste jeg ikke. Nå synes jeg bare veldig, veldig synd på de som reiste i går. Er alle i karantene? Også smørerne? Jeg vet altså ingenting, sier Gunnulfsen.

27-åringen tror det er lite aktuelt å sende et nødlandslag dersom de norske løperne ikke får gå.

– Jeg ser på det som høyst usannsynlig at de sender ned en ny tropp. Første løp er jo i morgen, men jeg skal ut på en treningsøkt nå og får vel ta med meg telefonen hvis de ringer da.

– Hvordan er formen din nå?

– Det er litt som i går, men jeg føler meg ganske frisk og er på vei ut på en treningsøkt nå.

– Spesiell situasjon

Skiforbundets pressesjef Espen Graff ønsker ikke å si så mye om situasjonen før svarene på kontrollprøvene foreligger.

– Det er klart at det er en spesiell situasjon å komme til Finland å opplevde dette, men jeg ønsker ikke å si så mye mer om det nå før vi har fått svar på prøvene.

– Vil det være aktuelt å sende ned et «nødlandslag» dersom alle utøverne deres må i karantene i Finland?

– Vi må komme tilbake til alle konsekvenser når vi får svar på de kontrollprøvene. Så vil Øystein Andersen, som er medisinsk ansvarlig hos oss vurdere hva man gjør videre. Jeg ønsker ikke å spekulere i noen konsekvenser. Vi har fokus på å følge smittevernsreglene som gjelder, sier Graff.

Fordel Bolsjunov

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad tviler på at det blir konkurranser for de norske løperne. Han tror de norske løperne fort må belage seg på et tidagers opphold i Finland.

– Slik jeg forstår det blir det ikke skirenn på noen av dem, for de må i karantene dersom de har vært nærkontakter, sier Skinstad.

Langrennseksperten håper først og fremst at det går bra med Nossum og at det er snakk om en falsk positiv prøve. Skinstad er klar på at det var en risiko å reise med hele landslaget i én samlet gruppe.

– Hvis man skal være på etterpåklok, noe som er den eneste eksakte vitenskapen, kan man si at det hadde vært smartere å reise bort i mindre grupper for ikke å sette ut et helt lag, sier Skinstad.

Dersom Klæbo og Johaug ikke stiller til start vil det potensielt være svært kritisk med tanke på å vinne verdenscupen sammenlagt.

– Med dette blir det vanskelig å slå Bolsjunov i verdenscupen sammenlagt, spesielt dersom han vinner i Ruka. Det vil skape stor spenning i verdenscupen for kvinner siden Johaug vil starte med et stort handicap.