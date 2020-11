Innfører historisk røykeforbud

– Dette blir et viktig bidrag til å bedre folkehelsen, og til at færre unge begynner å røyke, sier Sølvi Ona Gjul (Ap).

Vi treffer helsepolitikeren på populære Vaulen badeplass, som er en yndet destinasjon for grilling, bading og isspising om sommeren.

Dette er en av stedene hvor det snart kan bli forbudt å ta seg en røyk.

– Barn og unge fortjener vern mot passiv røyking, og områder som brukes av disse er spesielt viktige, sier hun.

Forslaget kommer i forbindelse med Ap, SV, MDG, Rødt, Sp og FNB sitt forslag til budsjett i Stavanger for 2021.

Gjul tror røykfrie uteområder vil gjøre Stavanger til en mer attraktiv by for barn og unge.

FORSLAG: Sølvi Ona Gjul (Ap) står i spissen for forslaget. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Vil ha med seg resten av landet

Så vidt hun vet har ingen andre kommuner innført tilsvarende forbud mot røyking.

I Tromsø kommune er det røykeforbud ute i friluftsområder, men Stavanger ønsker å gå ett steg lenger.

I tillegg til badesteder, trekker hun frem lekeplasser, busskur, gågater og idrettsanlegg som eksempler på steder hvor det kan bli forbudt å ta seg en blås.

– Hvis Stavanger nå kan bli en foregangskommune, så tenker jeg at det er positivt og jeg vil oppfordre andre kommuner til å gjøre det samme, sier Gjul.

Roser forslaget

I en årrekke har Kreftforeningen kjørt kampanjer mot røyking i det offentlige rom og har utfordret restauranter og barer til å gjøre sine uteserveringer røykfrie.

At Stavanger nå går lenger, skaper begeistring hos Camilla Gram, som er distriktssjef for foreningen i Rogaland.

– Dette vil gjøre Stavanger til en triveligere og sunnere by. Nå kan vi vente på bussen og sole oss på stranden uten å bli utsatt for passiv røyking. Spesielt for barn og unge er dette viktig, sier hun.

JUBLER: Camilla Gram i Kreftforeningen jubler over tiltaket. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Gram tror folk vil lære seg å sette pris på et røykfritt bybilde, på samme måte som etter røykeloven som ble innført for 16 år siden.

– 94 prosent av befolkningen støtter denne loven i dag. Jeg tror ingen vil tilbake til den gang det var lov å røyke på busser, fly eller restauranter. Om noen år tenker vi nok det samme om uteområder. Våre barn kan ikke skjønne at det var lov å røyke inne i tette busskur eller på stranda, sier Gram.

Føler seg dårlig behandlet

Men det er fremdeles en del der ute som er kritisk til innskrenkede rettigheter for røykerne.

– Nå synes jeg det begynner å bli litt vel røft, sier Per Inge Torkelsen.

KRITISK: Per Inge Torkelsen mener røykerne behandles dårlig av samfunnet. Foto: Carina Johansen / NTB

Den folkekjære Stavanger-komikeren har i mange år vært skeptisk til måten røykerne blir behandlet på av samfunnet.

– Jeg ville likt å se en oversikt over hvor en egentlig har lov til å røyke. Jeg kan forstå røykeforbud innendørs, men hvis du ikke skal få røyke utendørs heller – så er det ikke mange alternativer igjen, sier han.

Torkelsen mener det ikke finnes noen annen gruppe som blir behandlet på samme måte som de snaue 500.000 som fremdeles røyker daglig i Norge.

– Jeg ønsker at folk skal slutte å røyke, men dette er ikke som peanøtter eller husholdningssaft. Dette er en gift som du blir avhengig av. Hvis det er mennesker som har røyket i 40, 50 eller 60 år, så kan de gjerne få lov til å få et lite smutthull, sier han.

Stadig færre røyker

Forskningen viser at røyking er den viktigste enkeltstående risikofaktoren for kreft i Norge. Det er hovedårsaken til lungekreft, som er den kreftformen som tar flest liv her i landet.

Dette budskapet ser ut til å gå hjem hos de fleste. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå røyker ni prosent av den norske befolkningen daglig i 2020.

I 2018 gjennomførte Kantar TNS en undersøkelse på vegne av Kreftforeningen, hvor nordmenn ble spurt om deres syn på ulike røykeforbud utendørs.

Mellom syv og åtte av ti svarte den gang at de var helt enig i at det burde innføres forbud på lekeplasser og i fornøyelsesparker for barn.

61 prosent var for forbud på kollektive holdeplasser, mens rundt halvparten støttet forbud på offentlige badeplasser, uteserveringer, konserter og festivaler.

SIGARETT: Det er fremdeles mange som liker å ta seg en røyk utendørs. Det kan bli vanskelig i Stavanger nå. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Skal sette opp skilter

Stavanger kommune ber nå kommunedirektøren legge frem en sak på hvordan et slikt utendørs forbud kan se ut, og hvordan dette skal gjøres i praksis.

– Så vi må komme tilbake til nøyaktig hvordan dette blir, men jeg ser for meg at vi blant annet kommer til å sette opp skilter på de aktuelle plassene, sier Gjul.

Kreftforeningen jobber for at nasjonale myndigheter skal utvide røykeloven. De ser for seg et helt tobakksfritt samfunn.

– Fram til det er på plass, så oppfordrer vi så mange kommuner som mulig å følge Stavangers gode eksempel. Da får vi triveligere og sunnere uteområder, med enda mindre tobakk, og hvor færre får kreft, sier Gram.