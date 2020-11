– Første gang et medlem av kongehuset skriver om dette på denne måten

Meghan Markle (39) hylles for sin åpenhet rundt spontanabort. – Selv i 2020 er det et stort misforhold mellom hvor vanlig spontanabort er, og hvor mange som snakker om det.

Onsdag skrev hertuginne Meghan Markle en kronikk i New York Times, hvor hun er sjeldent åpent om privatlivet.

I kronikken «Tapene vi deler» forteller Markle åpenhjertig om hennes andre graviditet, som endte i en spontanabort i sommer. Videre hyller hun kvinner som har delt sin historie rundt det å miste et barn.

10 til 30 prosent ender i spontanabort

Markle skriver at gjennom en uutholdelig sorg oppdaget hun at flere opplever det samme, men få snakker om det.

NORMALT: Leder i jordmorforbundet sier at spontanabort er veldig normalt, men at relativt få snakker om det. Foto: Norsk Sykepleierforbund

– I et rom med 100 kvinner, har ti til tjue av de vært gjennom en spontanabort. Likevel er samtalen tabu og omfavnet av sorg, skriver Markle i teksten.

I likhet med hertuginnen, påpeker leder av jordmorforbundet i Norge, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen, at spontanabort uten tvil et tabubelagt tema i samfunnet.

– 10 til 30 prosent av alle graviditeter ender i spontanabort. Det vil si at det er helt vanlig, men likevel er det relativt få som prater om det, sier Schjelderup-Eriksen til TV 2.

Randi Fuglehaug er programleder for podcasten Fødselspodden. Hun snakker med flere kvinner som opplever spontanabort og som sammen ønsker å normalisere det.

– Det er et stort misforhold mellom hvor vanlig spontantabort er, og hvor mange som faktisk snakker om det. Selv om man skulle trodd at åpenhet stod sterkt i 2020, er dette noe mange opplever ensomhet rundt.

Usikkerhet i tidlig graviditet

Leder i jordmordforbundet, Schjelderup-Eriksen, forteller at mange venter med å annonsere graviditet før det har gått 12 uker. Samtidig oppstår de fleste spontanaborter i løpet av de tolv første ukene.

Fuglehaug tror dette kan være en årsak til at mange holder tett om aborten, fordi de ikke har rukket å fortelle om graviditeten.

– Man er opplært i at man skal vente med å fortelle om graviditeten til det har gått tolv uker. Men så skjer det en spontanabort, og da kan det virke som mange føler at det er noe man må stå i, fordi man "visste" at risikoen var der tidlig i graviditeten.

Podcast-programlederen har selv opplevd spontanabort i uke 8 og forteller at det kan, for mange, være like vondt som senere i graviditeten.

– For meg var det veldig dramatisk. Jeg hadde ikke snakket med noen om at jeg i det hele tatt var gravid. Når jeg sa at jeg hadde vært det, men spontanaborterte, fikk jeg tilbakemeldinger på at flere hadde opplevd det samme, sier Fuglehaug.

Også Schjelderup-Eriksen opplever også at mange kvinner holder dette for seg selv fordi de enda er i en tidlig fase. Hun oppfordrer likevel til at man snakker om det så fort man er klar.

– Kvinner som opplever abort skal få tilgang til oppfølging av jordmor hvis de trenger det. Mange finner også støtte i partner, familie og andre deler av helsevesenet.

Hun påpeker at sorgen kan oppleves svært ulik fra kvinne til kvinne, der noen opplever stor sorg, mens andre kan føle på lettelse.

I kronikken Tapene vi deler for den amerikanske avisen forteller Hertuginne Meghan Markle om hennes møte med spontanabort. Foto: Adrian Dennis

Lovprises for åpenheten

Både Schjelderup-Eriksen og Fuglehaug mener at Meghan Markles åpenhet abort, er svært viktig for å bringe tematikken videre i verden.

– Markle har vist seg å være en kvinne med stor gjennomslagskraft. Det er veldig viktig for andre kvinner at hun snakker åpent om dette, sier Fuglehaug.

TV 2s korrespondent i London, Tonje Iversen, forteller at Meghans åpenhet får enorm oppmerksomhet i britiske medier.

– Det er første gang et medlem av kongehuset skriver om dette på den måten som hun gjør. Det rører mennesker verden over.

Iversen forteller at mange veldedighetsorganisasjoner lovpriser Meghan for å bryte tabukulturen- en kultur som handler om å ikke snakke om graviditeten før etter tolv uker, fordi spontanabort er så vanlig.

– Nå etterlyser kvinner at folk snakker åpent om alt! Alt som er bra, og alt det som er vanskelig, sier Fuglehaug.