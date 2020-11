Hamret løs mot regjeringen: – Jeg har ropt og slått i bordet lenge nå

– Jeg har aldri trøstet så mange barn som jeg har gjort det siste året, sa Tale Maria Krohn Engvik da hun fyrte løs mot regjeringen under et møte torsdag.

MØTE: Statsminister Erna Solberg og Tale Maria Krohn Engvik var blant deltakerne på et digitalt møte om ungdom og psykisk helse torsdag. Foto: NTB

TV 2 har de siste ukene skrevet flere saker om de psykiske konsekvensene av korona-tiltakene.

Tale Maria Krohn Engvik, best kjent som «Helsesista», har sagt at hun frykter at ensomheten og isolasjonen mange opplever under pandemien vil gi kraftig utslag på selvmordsstatistikken.

– Jeg får meldinger fra folk som sier at de skal holde ut til over jul, men at de ikke orker mer etter det. Januar troner høyt på selvmordsstatistikken fra før, så jeg er bekymret, sier hun.

LES HELSESISTAS KRONIKK: «Når jeg spør folk hvordan de har det er det som en tsunami av mørke tanker og historier»

Kjeftet på regjeringen - gikk viralt

For noen uker siden kom Engvik også med en soleklar beskjed til regjeringen i en video som spredte seg i høy fart på sosiale medier. På Facebook er den sett over 140.000 ganger.

– Jeg savner at dere tar den norske befolkningens psykiske helse på alvor, og fokuserer mer på det. For hvert tiltak dere presenterer av innstramminger, må dere også presentere tiltak for hvordan vi skal ta vare på den psykiske helsa, sier hun i videoen.

– Aldri trøstet så mange barn

Torsdag denne uken tok statsminister Erna Solberg «Helsesista» på ordet, og inviterte til et digitalt møte om ungdom og psykisk helse.

Med på møtet var også helseminister Bent Høie, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad samt en rekke andre aktører som jobber innenfor feltet.

– Vi må ikke sykeliggjøre helt normale reaksjoner, i en veldig unormal tid, sa statsministeren i sin innledning.

«Helsesista» var blant dem som holdt innlegg. Der hamret hun løs på både Solberg, Ropstad og Høie.

– Jeg har aldri trøstet så mange barn som jeg har gjort dette siste året. Vi hører om skoleflinke barn som har så sterk angst for å ta med seg smitte hjem at de ikke har klart å komme seg tilbake på skolen etter lockdown. Jeg har ropt og slått i bordet lenge nå. Nå er det på tide at dere handler, sa hun.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Like viktig

Etter møtet sier Engvik til TV 2 at hun lenge har ønsket å få regjeringen med på laget.

– Det å ivareta den psykiske helsen er like viktig som å ivareta smitteverntiltakene. Vi kan risikere å miste mange mennesker i alle aldre på grunn av helt andre ting enn korona, sier hun, og legger til:

– Vi har allerede mistet alt fra tenåringer til eldre mennesker som ikke har klart dette lenger.

Den digitale helsesøsteren får enorme mengder meldinger fra barn og unge som har det tøft, hver eneste dag. Nå innrømmer Engvik at hun begynner å bli sliten.

– Nå trenger jeg å bake pepperkaker snart, og ikke stå å rope. Jeg trenger at Bent Høie tar ansvar, sier hun.

– Det er vondt

Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 at det gjorde inntrykk å høre flere av de sterke historiene som kom opp på møtet torsdag.

– Det som gjør vondt er når ungdom sier at de ikke kommer til å ringe om hjelp, fordi kommunen har stengt døren. Det er vondt å vite at folk som hadde hatt behov for å bli snakket med, blir avvist. Det er viktig å holde tilbudene åpne, sier Solberg.

Statsministeren mener de har hatt tilstrekkelig fokus på psykisk helse under pandemien.

– Beskjeden til foretakene da pandemien brøt ut var å ikke trappe ned på psykisk helse og rus. Det har heller ikke vært nedgang i satsingen på psykisk helse, sier Solberg, og legger til:

– En kan godt tenke seg at vi kunne gjort mer, men det står ikke på pengene, mer ressursene.

Etterlyser tilbud

Det vært mye snakk om de sårbare gruppene i samfunnet mens pandemien har stått på. «Helsesista» mener imidlertid at alle er sårbare, og har etterlyst lavterskeltilbud som gjelder for alle.

Statsministeren erkjenner at de har et forbedringspotensial når det gjelder kommunikasjonen.

– En del av de tiltakene vi har er lavterskel, men det er ikke sikkert at de som ikke har vært i kontakt med dem før, finner så lett frem til det. Jeg skjønner at mange som ikke har hatt behov for hjelp før, ikke vet nok om hvor de kan få hjelp, sier Solberg.

«Helsesista» forventer at regjeringen tar grep etter torsdagens møte.

– Jeg godtar ikke lenger å høre på fine ord, nå vil jeg se handling. Jeg kommer til å være en av de som står der og holder dem ansvarlig om de ikke kommer med tiltak, og jeg forventer å se at de kommer til å gjøre ting annerledes, sier hun til TV 2.