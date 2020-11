Kjemper mot klokka: – Nå er det alvor

Det er ingenting som tyder på at regjeringen og Frp blir enig om statsbudsjettet innen Stortingets frist i morgen, mener Frp-leder Siv Jensen.

– Det er alvor nå. Det er regjeringen som kan løse denne knuten, sier Siv Jensen til TV 2 på vei inn i nok et forhandlingsmøte med regjeringen.

Fristen for å avgi finansinnstillingen er i morgen, men det må trolig Finanskomiteen gjøre uten at det foreligger en budsjettenighet. For Frp-lederen tror ikke den fristen er mulig å nå.

– Det er det ingenting som ligger an til, sier Jensen til TV 2. Hun mener likevel forhandlingene er inne i en mer konstruktiv fase.

Hun gjentok at viktige krav for Frp er mer til pensjonistene, mer til samferdsel, kutt i avgifter og gjennomslag på innvandringsfeltet.



Etter to timer i forhandlinger kom Jensen ut igjen, og kunne melde om fortsatt stor avstand.

– Når vi sier at vi vil kutte avgiftene på grensehandelsutsatte varer så må vi gjøre det ordentlig. Det hjelper ikke bare med noen små reduksjoner. Det vil ikke ha noen ting å si for grensehandelen, sier Jensen.