Homohatende småbarnsmor trekker seg etter pinlig Zoom-tabbe

Frances Cogelja skapte store overskrifter i USA da hun kalte en LHBT-læreplan «motbydelig».

Tobarnsmoren, som er styremedlem i Hackensack Board of Education, har lenge kjempet mot at byens elever skal få lære LHBT-historien.

Like lenge har innbyggerne i Hackensack, som er fylkessetet i New Jersey i USA, forsøkt å fjerne henne fra styret.

Nå skaper Cogelja overskrifter igjen, etter at hun bokstavelig talt skylte sin egen karriere rett i dass.

Lokalavisa Hackensack Daily Voice skriver at hun mandag glemte å slå av kameraet på laptopen sin da hun tok den med seg på do under et Zoom-møte i Hackensack Board of Education.

– Du må på do

Nærmere 150 deltakere, deriblant flere elever, ble tause og ufrivillige vitner til at Cogelja trakk ned buksa, viste frem rumpa og gjorde sitt fornødne.

Etter noen pinlige sekunder, kommenterte skolens visepresident, Scott James-Vickery, dette tørt:

– Du må på do. Vi sitter her og prøver å få jobben gjort mens du sitter på do.

Umulig å fjerne

Cogelja har i lang tid vært ei bråkebøtte i Hackensack, og har blant annet nektet å delta i en symbolsk avstemning mot rasisme.

Hun stilte seg også på bakbeina da det ble foreslått at elever på ungdomskoler og videregående skoler i Hackensack skal lære LHBT-historien.

– Som en forelder, har jeg rett til å ikke oppleve at mitt barn deltar i noe som jeg ikke mener er passende på en offentlig læreplan. Jeg mener at samtaler som har med seksualitet å gjøre skal foregå mellom foreldre og deres barn, sa hun.

I en lekket e-post til myndighetene, skrev hun dette etter at læreplanen foe 2020 og 2021 ble foreslått:

«Uansett hvor jeg snur meg, blir denne alternative livsstilen dyttet ned halsen til våre barn».

Umulig å si opp

I fjor opprettet samfunnsgruppa For Hackensack's Future en underskriftskampanje på Change.org for å få henne fjernet fra styret.

Over 1900 personer har signert.

På grunn av formaliteter har det vært umulig å få Cogelja fjernet.

– Vi kan ikke få henne til å si opp. Ingen av oss kan sparke ut et styremedlem, har styreleder Lancelot Powell uttalt.

Men, takket være tabben på Zoom, har Cogelja endelig bestemt seg for å fratre vervet.

Tidlig tirsdag morgen mottok de resterende styremedlemmene hennes oppsigelse.

FEIRER: Dette bildet er lagt ut på Change.org etter at Frances Cogelja endelig er ute av skolestyret. Foto: Skjermdump

Kan endelig feire

På Change.org jubler For Hackensack's Future.

«Dette er en seier for oss alle, men spesielt for elevene og de ansatte som er melaninrike og/eller medlemmer av LGBTQIA-samfunnet. Det tok lengre tid enn vi ønsket, men det er ingen tvil: VI GJORDE DETTE SAMMEN,» skriver de.