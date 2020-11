DNA-ulv får egen ulvesone – politiker raser: – Helt uakseptabelt

Den såkalte Elgå-ulven, som skal ha vandret inn til Norge fra Russland, er tildelt en egen buffersone, utenfor ulvesonen. Det gjøres for at den ikke skal kunne skytes under lisensjakten.

– Dette er en helt uakseptabel utvidelse av ulvesonen på over en million mål, fordi en ulv påstås å ha DNA, som er viktig for stammen, sier Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet.

Hun mener den midlertidige utvidelsen er i strid med rovviltforliket og ber Stortinget fjerne buffersonen og vedta at ulven skal felles.

Miljømyndighetene mener ulven, som ble flyttet fra reinområdene i Engerdal til Kongsvinger med helikopter i fjor, har gener som kan bidra til å redde ulvestammen fra innavl.



I tillegg til Elgå-ulven og Deisjø-tispa, er det ovbervert flere andre ulver i området som foreslås unntatt for lisenssjakt.

BØR FELLES: Senterpartiets Emilie Enger Mehl mener bygdefolket blir overkjørt og mener ulven bør felles Foto: Vidar Ruud

Forslaget kom fra sekretariatet for rovviltnemdene. Og nå er et område på over en million mål rundt Storsjøen, øst for Glomma ved Koppang lagt inn som buffersone av fylkesmannen.

Det er på bakgrunn av dette Senterpartiet legger fram representantsforslag på Stortinget. Kravet er at ulvesonen ikke utvides og at Elgåulven skytes.

– Dersom Elgåulven og Deisjø-tispa yngler neste år ,og man skal legge til grunn at en genetisk viktig ulv beskyttes for enhver pris, vil det bety en permanent og potensielt mye større utvidelse av ulvesonen. For det er jo slik at ulvene som fødes vandrer videre, sier Emilie Enger Mehl.

– Men er det ikke drøyt å skyte en ulv som myndighetene mener kan bidra til å redde ulvestammen fra innavl?

– Nei. Det er brukt alt for mye ressurser på å flytte denne ulven rundt. Den er i et område der det er vedtatt at det ikke skal være ulv, og beitedyr skal være prioritert. Vi mener Stortingets rovviltforlik må følges. Og at de som bor i området må tas på alvor. Folk må føle seg trygge, sier Enger Mehl.