Johnny Depp fikk sparken – dansk stjerne overtar jobben

Depp ble bedt om å trekke seg fra filmen etter at skuespilleren tidligere denne måneden tapte et injurieøksmål mot den engelske tabloidavisen The Sun.

Depp saksøkte avisen etter at et oppslag beskrev ham som en konemishandler med sinneproblemer. I retten i London i sommer avviste han selv anklagene.

Skuespilleren varslet at han vil anke dommen, men godtok å trekke seg fra filmen.

Dansk erstatter

Produksjonen av «Fantastic Beasts 3» er allerede godt i gang, og Warner Bros. fikk det dermed travelt med å finne en erstatter. Under tre uker senere er danske Mads Mikkelsen bekreftet som den nye Gellert Grindelwald. Det melder blant andre Entertaintment Weekly.

Dansken blir dermed den tredje skuespilleren som inntar rollen som den onde trollmannen, etter at både Johnny Depp og Colin Farrell har forsøkt seg tidligere.

Mikkelsen er kjent for storproduksjoner som «Star Wars» og «Hannibal»-serien, men også kritikerroste danske filmer som «Jakten» og kino-aktuelle «Et glass til».

Mistet rollen, men ikke lønna

Depp var svært delaktig i utformingen av karakteren Grindelwald, som kjennetegnes av sitt piggete, blonde hår og et skummelt øye. Det er ukjent hvor mye av dette Mikkelsen vil ta med seg inn i sin tolkning av rollen.

Johnny Depp var med å utforme Grindelwalds karakteristiske utseende. Foto: Warner Bros. Pictures via AP

Ifølge Entertainment Weekly vil Depp, som bare hadde rukket å spille inn én scene av den nyeste filmen, fremdeles få utbetalt flere titalls millioner kroner for rollen.

Til tross for at erstatteren nå er på plass, har Depps avgang ført til at den planlagte filmpremieren utsettes fra neste år til sommeren 2022.