Rivalen har utpekt Carlsen-svakhet

Torsdag spilles dag to av kvartfinalen mellom Magnus Carlsen og Anish Giri. Carlsen går inn i den avgjørende dagen med en 1-0-ledelse.

Rivalene, som har en historie med å erte hverandre på Twitter, spilte tre remiser tirsdag. Så trakk Carlsen det lengste strået med det TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer omtalte som et spektakulært parti.

Motstanderen har imidlertid langt fra resignert. Fra deres tidligere møter har Giri utpekt en svakhet han håper å dra nytte av torsdag.

– Det jeg har merket meg fra våre tidligere kamper, er at når han er i ferd med å vinne noe, gir han bort noen sjanser noen ganger. Jeg håper at han kanskje vil bli litt nervøs på et tidspunkt, men jeg er nødt til å spille veldig bra for at det skal skje, poengterer Giri.

– Det er en veldig fin mulighet for meg å spille to kamper mot Magnus, så jeg ser frem til det, tilføyer han.

Carlsen svarer med samme mynt

I de første partiene hadde Giri overtaket, særlig i det første. Der ga sjakkcomputeren på et tidspunkt nederlenderen 97 prosent vinnersjanse. Stillingen snudde brått da Giri mistet dronningen sin.

– Jeg hadde en veldig klar fornemmelse av at jeg stod til tap, men jeg følte at det ikke var så lett for ham selv om han sikkert hadde noen konkrete måter å vinne på, sier Carlsen til TV 2.

– Da han valgte å bytte dronning, var det en stor lettelse for meg. Men det var ikke noe sjokk for meg at han gjorde det, fortsetter 29-åringen.

Carlsen mener nemlig at Giri ble offer for sin egen, gjentakende feil.

– Det er en av svakhetene hans. At han rett og slett ikke er tøff nok i de situasjonene. Det blir han straffet for gang på gang, mener sjakkeneren.

Han tror at han har kommet under huden på nederlenderen.

– Jeg tror nok han kan få litt en følelse av at «hvis jeg ikke vant denne matchen med de stillingene jeg hadde i dag, hvordan skal jeg egentlig vinne?». Så det er helt klart en psykologisk fordel nå.

– Et godt tegn

Giri mener at to store feil var det som felte ham i det siste partiet, og er ellers godt fornøyd med den første dagen.

– Jeg spilte ganske bra de første partiene, og han spilte ikke så bra som han noen ganger kan, sier Giri til TV 2.

– Det faktum at jeg i det minste spilte jevnt med ham, er et godt tegn. For han er en strålende hurtigsjakkspiller. Jeg vil ikke si at jeg dominerte eller noe sånt, men jeg spilte bra, fortsetter han.

